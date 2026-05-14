Heybeliada’da tahsis krizi

İstanbul’daki Heybeliada Sanatoryumu’nun Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsisinin yeniden gündeme gelmesi tartışmaları bir kez daha alevlendirdi. Ada halkı, meslek örgütleri ve sağlık hakkı savunucuları, Türkiye’nin sağlık tarihinin simge mekânlarından biri olan sanatoryumun sağlık hizmeti dışında kullanılmasına karşı çıkarak alanın kamusal sağlık hizmetinde kalması gerektiğine dikkat çekti.

1924 yılında verem hastalarının tedavisi amacıyla kurulan sanatoryum, uzun yıllar göğüs hastalıkları alanında hizmet verdi. 2005’te kapatılan tesis atıl bırakılırken, sanatoryum arazisi 2018 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edilmişti.İstanbul Tabip Odası, TMMOB Şehir Plancıları Odası, Mimarlar Odası, İstanbul Barosu ve Türk Toraks Derneği’nin açtığı dava sonucunda idare mahkemesi 2022’de tahsis işlemini iptal etmişti. Ancak Adalar Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre tahsis süreci yeniden başlatıldı. Heybeliada Mahalle Meclisi tarafından yapılan açıklamada, Sanatoryumu’nun ülkenin sağlık tarihinin, toplumsal hafızasının ve kamusal sorumluluğunun önemli bir parçası olduğuna dikkat çekilerek "Heybeliada Sanatoryumu ve geniş arazisi sağlık hizmeti için mi korunacaktır, yoksa kamu yararıyla bağdaşmayan başka kullanımlara mı açılacaktır?" diye soruldu. Açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi: ‘‘Böyle bir alanı sağlık dışı kullanımlara yönlendirmek, yalnızca bir yapının işlevini değiştirmek değil toplumsal belleği, kamusal sorumluluğu ve tarihsel sürekliliği de zedelemektir. Kamu varlıkları kamu yararı için kullanılmalıdır. Böylesine büyük ve önemli bir kamu varlığının toplumun ortak ihtiyacı olan sağlık hizmeti yerine başka amaçlarla değerlendirilmesi kabul edilemez. Şeffaflık zorunludur. Bu alan hakkında alınmış ya da alınmak istenen her türlü karar, kamuoyuna açık, denetlenebilir, hesap verebilir ve belgeli biçimde açıklanmalıdır.’’