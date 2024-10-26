Heybesinde kitap sevgisini taşıdı

Bahar GÖNÜL

Erzincan’ın Çayırlı ilçesi Yukarı Kartallı Köyü’nde dünyaya gelen Ersin Bilge, uzun yıllardır Almanya’da yaşıyor. Çocukluğunda yaşadığı bir olay onu o kadar etkilemiş ki bu yıllar sonra onlarca çocuğa destek sağlayan bir yola sürüklemiş. İlkokulda defteri olmadığı için öğretmenden azar işiten Bilge, başka çocuklar bu sıkıntıyı yaşamasın diye bir projeye imza atmış.

5 yıl önce yola çıkmaya karar vermiş. Bir eşeğe yüklediği kitapları defter, kalemleri çocuklara ulaştırmış. Bilge, “Eşeğin üzerine kalem, defter yükleyip çocuklara doğru yürürken onların cıvıltıları, mutlulukları görülmeye değerdi. Eşekle giderken ben kendi çocukluğumu gördüm onlarda” dedi.

DAYANIŞMA KÖPRÜSÜ KURDUK

İlkokul sıralarında olduğu günlerden bugüne yaklaşık 50 yıl geçtiğini anımsatan Bilge, şunları söyledi: “Hala aynı sıkıntılar yaşanıyor. Ben halen Almanya’da yaşıyorum. İhtiyacı olan çocukların eğitimine katkı için Almanya’dan buraya bir yardım köprüsü kurmaya çalıştım. Oradaki yardımseverlerin gönderdiği yardımları ile burada özellikle kız çocuklarının eğitimine katkı sunuyoruz. Şu ana kadar 10 bine yakın çocuğa destek olduk. 100 üniversiteli öğrenciye Avrupalı dostlarım üzerinden her ay 100 avro ulaştırıyoruz. İnançsal ritüelimden yola çıkarak da buna ‘Hızır lokması’ adını verdik. Bu çocukların ileride bir meslek sahibi olmaları en büyük kazanç.”