Heyecan dorukta

Play-Off final serisinde 2-1 önde bulunan Fenerbahçe Beko bugün Anadolu Efes’i konuk edecek. Sarı lacivertli ekip, kazanırsa 11. şampiyonluğuna ulaşacak.

Spor Servisi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4’üncü maçında Fenerbahçe Beko, bugün Anadolu Efes’i konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30’da başlayacak. Karşılaşmayı Emin Moğulkoç, Kerem Baki ve Can Mavisu hakem üçlüsü yönetecek.

ŞAMPİYONLUK AVANTAJI

Seride 2-1 üstün durumdaki sarı-lacivertliler, karşılaşmayı kazanması durumunda 11. şampiyonluğuna ulaşacak.

Deplasmanda ilk iki maçı 85-74 ve 101-70’lik skorlarla kazanan Fenerbahçe Beko, ev sahibi olduğu karşılaşmada rakibine 82-81 kaybetti.

HEDEFLERİ 5’İNCİ MAÇ

Ligde normal sezonu lider tamamlayan Anadolu Efes, sahasında kaybettiği ilk 2 maçın ardından önceki gün deplasmanda Larkin’in son saniye basketiyle 82-81 kazandı. Lacivert-beyazlı ekip, bugünkü karşılaşmada galip gelerek final serisini 5’inci maça taşımayı ve ev sahibi avantajını yeniden ele geçirmeyi hedefliyor.

Anadolu Efes kazanırsa serinin 5’inci ve son maçı, 14 Haziran Cuma günü saat 20.30’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak.