Heyecan var, galip yok

Çekya ile Gürcistan büyük mücadeleye sahne olan maç sonunda 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla her iki takım da 1 puana yükseldi ve son 16 şansını üçüncü maça taşıdı.

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Fotoğraf: AA