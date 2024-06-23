Heyecan var, galip yok
Çekya ile Gürcistan büyük mücadeleye sahne olan maç sonunda 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla her iki takım da 1 puana yükseldi ve son 16 şansını üçüncü maça taşıdı.
Mahir KANAAT
EURO 2024 Türkiye’nin de bulunduğu F Grubu’nda Gürcistan ile Çekya arasındaki karşılaşma 1-1’lik beraberlikle sona erdi. Çekya’nın birçok fırsattan yararlanamadığı ilk yarının uzatma dakikalarında golü bulan taraf Gürcistan oldu. Mikautadze, kazanılan penaltı atışını 45+4. dakikada gole çevirdi ve ilk yarı Gürcistan’ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıya panik havasında başlasa da ilerleyen dakikalarda ataklarını yeniden sıklaştıran Çekya, aradığı golü, 59. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Schick ile buldu ve skoru 1-1’e getirdi.
Kalan dakikalarda yoğun baskıya devam eden Çekler, üstünlük golünü bulamadı. Tarihlerinde ilk kez karşılaşan iki takımın mücadelesi, 1-1 eşitlikle sona erdi.