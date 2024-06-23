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Heyecan var, galip yok

Çekya ile Gürcistan büyük mücadeleye sahne olan maç sonunda 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla her iki takım da 1 puana yükseldi ve son 16 şansını üçüncü maça taşıdı.

Spor
  • 23.06.2024 06:00
  • Giriş: 23.06.2024 06:00
  • Güncelleme: 23.06.2024 07:44
Heyecan var, galip yok
Fotoğraf: AA

Mahir KANAAT

EURO 2024 Türkiye’nin de bulunduğu F Grubu’nda Gürcistan ile Çekya arasındaki karşılaşma 1-1’lik beraberlikle sona erdi.  Çekya’nın birçok fırsattan yararlanamadığı ilk yarının uzatma dakikalarında golü bulan taraf Gürcistan oldu. Mikautadze, kazanılan penaltı atışını 45+4. dakikada gole çevirdi ve ilk yarı Gürcistan’ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıya panik havasında başlasa da ilerleyen dakikalarda ataklarını yeniden sıklaştıran Çekya, aradığı golü, 59. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Schick ile buldu ve skoru 1-1’e getirdi.

Kalan dakikalarda yoğun baskıya devam eden Çekler, üstünlük golünü bulamadı.  Tarihlerinde ilk kez karşılaşan iki takımın mücadelesi, 1-1 eşitlikle sona erdi.  

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