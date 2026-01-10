Heyelan bölgesinde cevher çıkaracaklar

Trabzon Maçka Yaylabaşı Mahallesi’nde, ormanlık alanda bulunan, dere ile su havzalarına yakın bir bölgede maden ocağı açılması için ÇED süreci başlatıldı. MA’nın haberine göre 3S Madencilik şirketi tarafından hayata geçirilecek projede yıllık 15 bin metreküp kurşun-bakır-çinko cevheri çıkarılması planlandı. Proje dosyasında, geçmiş yıllarda bölgede çalışmalar yapıldığı ve alanın zaten tahrip olduğu belirtildi.

Ruhsat sahasının tamamı çevre düzeni planında “orman” olarak yer aldı. Bölge; Maçka Deresi, Yaylabaşı Deresi ve Yeri Deresi gibi önemli su kaynaklarına oldukça yakın. TİSKİ’ye ait içme suyu gözesi ve su havzası da proje alanının kuzeyinde yer alıyor. Proje dosyasında ayrıca sahaya 180 metre mesafede aktif, 450 metre mesafede eski heyelan alanı bulunduğu belirtildi.