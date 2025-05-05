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Heyelan faciasında ölen aile için anma

Yaşam
  • 05.05.2025 05:00
  • Giriş: 05.05.2025 05:00
  • Güncelleme: 05.05.2025 05:00
Heyelan faciasında ölen aile için anma
Fotoğraf: İHA

Haber Merkezi

Samsun Canik’te Adem Kaya (35) ile çocukları Açelya Mina Kaya (7) ve Ayla Kaya’nın (5) yaşamını yitirdiği heyelan faciasının yaşandığı yerde anma töreni düzenlendi. Facianın olduğu AVM yanındaki akaryakıt istasyonunda dün düzenlenen törende olay yerine karanfiller koyan yurttaşlar, bir daha bu tür faciaların yaşanmaması için önlem alınması çağrısı yaptı.

Yurttaşlar "Burada hayatını kaybeden ailenin yerine herkes olabilirdi. Bu kaza hepimizin başına gelebilirdi" dedi.

YOL KAPANDI

Öte yandan Giresun’un Dereli ilçesinin Pınarlar Göksu Travertenleri mevkisinde dün sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları sürüklenerek, Yavuzkemal beldesi yolunu ulaşıma kapattı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, Karayolları ve belediye ekipleri sevk edildi.

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