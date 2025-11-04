Heyelan kapıda, halk tedirgin

Kocaeli’nin Gölcük ilçesindeki Halıdere Mahallesi’nde 2005 yılında faaliyete geçen ve 2018 yılında ruhsatı iptal edilen taşocağının yeniden açılmak istenmesi ve girişimler sürerken, son yaşanan depremlerin mahallede yarık ve çatlaklar oluşturduğu belirtildi. Bu durumun heyelan riskini de artırdığını belirten mahalleli ‘‘Burası heyelan riski olan bir yer. Yeniden taşocağı için girişimlerin olması bizi endişelendiriyor. Halıdere halkı taşocağı istemiyor. Yarın geç olmadan sesimizi duyun. Bizler bu bölgenin rehabilite edilip taşocağın belasından ve heyelan tehlikesinden kurtulmak istiyoruz" diye konuştu.

Halıdere halkı, bu yılın nisan ayında taşocağının yeniden açılacağı duyumları üzerine bir araya gelerek bir direniş başlattı. 2005 yılında As Elmaslar madenciliğin bölgede taşocağı açtığını, 13 yıl boyunca işlettiğini belirterek "Taşocağı o dönemde de yerleşim yerlerine yakın bir yerde, verimli tarım arazileri ve su kaynakları içerisine kurulan taşocağının hukuksuzluk ve usulsüzlükle ilerledi. Denize mesafesi 200 metreydi. Bu usulsüzlükler, yapılan suç duyuruları neticesinde mahkeme kararları ile tescil edildi. Bölge halkının can ve mal güvenliğinin ciddi tehlikede olduğu kanaatiyle 2018’de Kocaeli Valiliği tarafından taşocağının ruhsatı iptal edildi. Ancak firma 2021’de heyelan tehlikesine rağmen yeniden harekete geçti" dedi.

Mahalleli, yeniden mücadele sonucu bir kez daha taşocağının faaliyetinin durdurulduğunu ancak geçen aylarda buranın bu kez Özkaraaslan isimli bir şirkete devredildiği duyumlarını aldıklarını ve taşocağının yeniden açılması için harekete geçildiğini öne sürdüler. Mahalle özetle şu ifadeleri kullandı: "Burası 7-8 bin nüfuslu bir sahil kasabası ve ciddi bir tehlike altında. Taşocağının olduğu yer şehre bir kilometre kadar mesafede. Olası bir depremde, sel felaketinde heyelan riski de artıyor. Bir taraftan da kamyon gürültüsü, toz toprak sağlığımızı da bozuyor, diğer taraftan toprak kayması riski yaşanıyor. Aynı zamanda bu çalışmalar ciddi turizm kaybı ve göç demek. İki kez heyelan tehlikesi nedeniyle ruhsat iptal edilmiş bir yer. Şirket bunu üst mahkemeye taşıdı. Şu an dosya üst mahkemede."

ÖLMEK İSTEMİYORUZ

Halıdere Severler Platformu, taşocağı çalışmalarının devam ettiğini anımsatarak, kamuoyuna çağrı yaptı: "Taşocağı düzeneğini, şantiye ofislerini yıllardır kaldırmadı. İş makinaları orada. Nisan ayında tekrar bir girişim oldu ve yeni firma gelip orada yeni yollar açtı. Tehlike devam ediliyor, rehabilite adına burada bir çalışma yok. Yarın bu paylaşımlarımız televizyon ekranlarında, halk yıllarca bu gerçeği haykırmıştı diyerek gösterilmesini istemiyoruz. Depremler sonrası oluşan yarıklar ve toprak kaymaları incelenmeli ve gerekli önlemler ivedilikle alınmalıdır. Bizler toprak altında ölmek istemiyoruz."