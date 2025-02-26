Heyelan köy yolunu kapattı

Karabük’ün Ovacık ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

İlçeye bağlı Belen köyü yolunda kar yağışının ardından heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle kopan kayalar ve toprak köy yolunu ulaşıma kapattı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Köye ulaşım Erkeç-Çamlı köy yolundan sağlanırken, ekipler kayaların ve toprağın kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Heyelanın ilk anlarını çeken bir vatandaş, kopan kayalardan 30 saniyeyle kurtulduklarını belirtti.