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Heyelan nedeniyle kapanan yollar açıldı

Ajans Haberleri
  • 18.05.2024 12:10
  • Giriş: 18.05.2024 12:10
  • Güncelleme: 18.05.2024 12:10
Kaynak: İHA
Heyelan nedeniyle kapanan yollar açıldı

Siirt İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarında yaşanan heyelanların ardından kapanan yolları yeniden ulaşıma açtı.

Siirt’in Eruh, Pervari ve Şirvan ilçelerinde köy yollarında meydana gelen heyelanlar temizlenerek, yolların tekrardan ulaşıma açılması sağlandı. Eruh Cintepe, yayla yolu, Pervari Keskin Karşıkaya, Şirvan Dişlinar köy yollarında meydana gelen heyelanlar temizlenerek ulaşıma açılırken, Eruh Kavakgolü sulama kanalı çalışmasının bitme aşamasına geldiği belirtildi. 

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