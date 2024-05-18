Heyelan nedeniyle kapanan yollar açıldı
Kaynak: İHA
Siirt İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarında yaşanan heyelanların ardından kapanan yolları yeniden ulaşıma açtı.
Siirt’in Eruh, Pervari ve Şirvan ilçelerinde köy yollarında meydana gelen heyelanlar temizlenerek, yolların tekrardan ulaşıma açılması sağlandı. Eruh Cintepe, yayla yolu, Pervari Keskin Karşıkaya, Şirvan Dişlinar köy yollarında meydana gelen heyelanlar temizlenerek ulaşıma açılırken, Eruh Kavakgolü sulama kanalı çalışmasının bitme aşamasına geldiği belirtildi.