Heyelan tehlikesi denilerek yurttaş evinden çıkarılıyor

Haber Merkezi

6 Şubat depremlerinin ardından yıkılan kentlerde barınma hakkına ilişkin sorunlar hâlâ çözülemedi. Barınma sorununun devam ettiği kentlerden biri de Hatay. Hatay’ın Numune Mahallesi sakinlerine, 95 evin heyelan riski altında olduğu bildirilerek tahliye etmeleri istendi.

Yıllardır herhangi bir heyelan olayının yaşanmadığı bölgede verilen bu karara yurttaşlar tepki gösterdi. İHD Konteyneri önünde açıklama yapan insan hakları savunucuları adına İHD İskenderun Şube Çevre ve Ekoloji Komisyonu Adına Yusuf Berkyürek, “Bütün kamuoyu bilsin ki acil tahliye ettirilmeye çalışılan yerler gecekondu bölgesi değildir. Yıllar önce kimisi tapu, kimisi senet karşılığında satın alınmış ve bugüne miras olarak gelen mülklerdir. Numune mahallesinin rant değerinin çok yüksek olduğu herkesçe bilinen bir durumken amaç ve niyet buradaki rantın birilerine devir edilmesi midir? Yangından mal kaçırır gibi mahalle sakinlerinin geçmişini, yaşam hafızasını, komşularını, anılarını bırakarak sağlam olan evlerini terk etmesini isteyemezsiniz” dedi.

Berkyürek, bu tahliye kararının, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Anayasa’da güvence altına alınan barınma hakkının ihlali olduğunu vurguladı. Ayrıca, mahalle sakinlerinin, yerinden edilmeden, kamu kaynaklarıyla yerinde ıslah çalışmalarının yapılması gerektiğini söyledi.