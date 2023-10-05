Heyelan temizleme çalışması sırasında kamyon devrildi; şoför öldü

Trabzon'da heyelan temizleme çalışması sırasında şarampole devrilen kamyonun şoförü Yaşar Kılıçarslan (44), hayatını kaybetti.

Hayrat ilçesinde etkisini gösteren sağanak, taşkın ve heyelanlara neden oldu.

İlçeye bağlı Kılavuz Mahallesi'ndeki heyelanın ardından ekipler, iş makineleri ile yol açma ve temizlik çalışması başlattı.

Çalışmalar sırasında, Hayrat Belediyesi'nde şoför olarak çalışan Yaşar Kılıçarslan'ın kullandığı 61 FF 908 plakalı kamyon, dün öğle saatlerinde şarampole yuvarlandı.

İhbarla bölgeye sağlık ekipleri ve AFAD görevlileri sevk edildi.

Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılıçarslan, hayatını kaybetti.

Evli ve 4 çocuk babası Kılıçarslan'ın cenazesi, bugün toprağa verilecek.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.