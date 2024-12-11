Heyelanda ölen 4 gence zor veda

Artvin’de Karadeniz Sahil Yolu’nda meydana gelen heyelanda toprak altında kalan otomobilde hayatını kaybeden 37 yaşındaki Murat Turhan, 24 yaşındaki Aykut Tiryaki, 38 yaşındaki Nuri Apaydın ve 25 yaşındaki Görkem Özdemir memleketleri Giresun’da son yolculuklarına uğurlandı. Taziyeleri kabul eden gençlerin yakınları, gözyaşı döktü.

Nuri Apaydın’ın ağabeyi Kenan Apaydın acılarının taze olduğunu belirterek “4 arkadaş Giresun’dan Gürcistan’a gitmek için yola çıkmışlar. Haber gelince babam karakola gitti. Bir olay biliniyor ama aracın kalıp kalmadığı bilinmiyordu. Daha sonra aracın tünele girdiği ama çıkmadığı belirleniyor. Bu şekilde kimlerle gittiği tespit ediliyor. Saatler sonra enkaz altından çıkardılar. Neden önce kurtarılmaya gidilmemiş de yol açılmaya çalışılmış? Anlamış değiliz. Acımız taze, bir şey diyemiyorum” dedi.

Görkem Özdemir, Nuri Apaydın, Ahmet Tiryaki, Murat Turhan

Karadeniz Sahil Yolu’nun Arhavi Kıyıcık mevkisinde cumartesi gecesi heyelan meydana gelmiş ve yamaçtan kopan dev toprak ve kaya kütlesi yola sürüklenmişti.