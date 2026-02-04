Giriş / Abone Ol
  • 04.02.2026 16:25
Heyelanda tek katlı ev toprak altında kaldı

Sayım ÖZMEN/SASON (Batman), (DHA)- BATMAN’ın Sason ilçesinde meydana gelen heyelanda tek katlı ev toprak altında kaldı. Heyelan sırasında ailenin evde olmadığı belirtildi.

Heyelan, sabah saatlerinde Sason ilçesine bağlı Sarıyayla köyünde meydana geldi. Yaşanan toprak kayması sonucu Kamuran Dil’e (34) ait tek katlı ev, toprak altında kalarak kullanılamaz hale geldi. Ailenin heyelan sırasında evde olmadığı belirlendi. İhbar üzerine köye AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede inceleme başlatıldı. (DHA)

