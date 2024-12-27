Heyelanın kapattığı yol 4 ay sonra trafiğe açılıyor

Haber Merkezi

Erzurum’un Olur ile Artvin’in Yusufeli ilçelerini birbirine bağlayan ve 29 Ağustos’ta heyelandan dolayı kapanan, bir süredir alternatif yollardan ulaşım sağlanan kara yolu hafta sonu trafiğe açılacak. Erzurum Valiliği’nden yapılan açıklamada, Olur ve Yusufeli yolunda heyelan sonrası çalışmaların tamamlandığı belirtildi.

İki ilçeyi birbirine bağlayan yolda 29 Ağustos’ta gece yarısı meydana gelen kaya düşmesi nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşandığı ve Yusufeli-Olur yolunun trafiğe kapatıldığı anımsatıldı. Açıklamada, trafik güvenliğinin sağlanması ve yolun mevcut durumuna göre tekrar trafiğe açılabilmesi için yapılan çalışmaların hafta sonu tamamlanacağı duyuruldu.