Heyelanların arttığı Artvin’de son 5 yılda 500'ü aşkın afet yaşandı

Heyelan ve kaya düşme vakalarının sıkça yaşandığı Artvin'de, son 5 yılda sel, taşkın, çığ düşmesi, toprak kayması gibi 500'ü aşkın doğal afet meydana geldi. Artvin Valisi Turan Ergün, "Artvin'in hem coğrafyası hem iklimi buna müsait" dedi.

Doğu Karadeniz'de küresel iklim krizinin etkileri ile görülen ani, lokal ve şiddetli yağışlar özellikle kara yollarının geçtiği sarp yamaçlarda heyelan ve kaya düşmelerine neden oluyor. Heyelanla yamaçtan kopan toprak, taş ve irili ufaklı kaya parçaların kara yoluna akması, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Kaya düşmelerine karşı endüstriyel dağcılar, yamaçta askıda olan riski kayaları temizlerken, çelik örgü serilen bölgelerde de önlemler arttırılıyor.

Fotoğraf: DHA

Fotoğraf: DHA

"ARTVİN, AFETSELLİĞİ YÜKSEK BİR İL"

Yağışların yoğunlaşmasıyla son günlerde özellikle heyelan ve kaya düşme vakalarının sıkça yaşandığı Artvin'de son 5 yılda sel, taşkın, çığ düşmesi, toprak kayması gibi 500'ü aşkın doğal afet meydana geldi. Kentte, heyelan kaynaklı kaya düşme vakalarının da geçen yıllara oranla arttığı öğrenildi.

Artvin Valisi Turan Ergün, "Artvin'de sürekli afet yaşanıyor. Artvin, afetselliği gerçekten yüksek bir il. Artvin'in hem coğrafyası hem iklimi buna müsait; dolayısıyla bu afetleri sıkça yaşıyoruz. Son 5 yıl içinde 500 fazla sel, çığ düşmesi, toprak kayması ve benzeri şekilde doğal afetler yaşamışız. AFAD Müdürlüğümüz koordinesinde DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi, tehlikeli yerlere sürekli oluşturulan bütçeler çerçevesinde riskli alanlara çelik ağ geriyorlar" dedi.