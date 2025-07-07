Heyet Erdoğan’ı ziyaret edecek

HABER MERKEZİ

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, İmralı Cezaevi’nde tutulan Abdullah Öcalan ile bir görüşme yaptı.

MA'daki habere göre, Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol’dan oluşan heyetin yaptığı görüşmenin yaklaşık 2 buçuk saat sürdüğü belirtildi.

Görüşme, Kürt sorununun çözümüne dair kritik gelişmelerin beklendiği bir haftanın hemen öncesinde yapıldı.

TÖREN DÜZENLENMESİ BEKLENİYOR

Öcalan’ın önümüzdeki günlerde tarihi bir açıklama yapması beklenirken, bu görüşmenin ardından DEM Parti heyetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de bir görüşme yapabileceği ifade ediliyor.

Aynı süreçte, PKK’ye bağlı bir grubun Federe Kürdistan Bölgesi’nde silah bırakma töreni düzenlemesi de gündemde.

İmralı Heyeti üyelerinden Pervin Buldan ve Özgür Faik Erol, son olarak 18 Mayıs’ta İmralı Adası’na giderek Abdullah Öcalan ile bir görüşme yapmıştı. O görüşmenin ardından Öcalan, heyet aracılığıyla yaptığı açıklamada, yeni bir toplumsal sözleşmeye ihtiyaç duyulduğunu ifade etmişti.

Başlayan çözüm süreci tartışmaları kapsamında DEM Parti’nin İmralı Heyeti, bugüne kadar altı kez Abdullah Öcalan ile görüşme yaptı.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEKLER

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar bugün saat 15:00’te Beştepe'de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. DEM Parti heyeti yaklaşık 3 ay önce 10 Nisan 2025'te Erdoğan ile görüşmüştü.

Bu görüşmede DEM Parti heyetinde Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder yer almıştı. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede Milli İstihbarat Başkanı (MİT) İbrahim Kalın ve AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala da yer almıştı. Öte yandan Nisan ayındaki görüşme Erdoğan'ın 13 yıl aradan sonra Kürt hareketi ile ilk teması olarak öne çıkmıştı.

21 Nisan’da yapılan dördüncü görüşmede ise DEM Parti İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan ve Asrın Hukuk Bürosundan Avukat Faik Özgür Erol, Abdullah Öcalan’la görüşmüştü.

YENİ BİR KAPI ARALANACAK DEMİŞTİ

5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen kongre kararlarını duyuran PKK, örgütsel yapının feshedildiğini ve silahlı mücadele yönteminin sona erdirildiğini açıklamıştı. Bildirgede, "PKK 12. Kongresi, pratikleşme süreci Önder Apo tarafından yönetilmek ve yürütülmek üzere PKK’nin örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı" ifadelerine yer verilmişti.

DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan ve avukat Özgür Erol, Öcalan’ı beşinci ziyaretlerini 18 Mayıs'ta gerçekleştirdi. Öcalan’ın mesajı yazılı olarak paylaşılmıştı. Öcalan’ın mesajında “Kardeşlik hukuku üzerinde bir yeni sözleşmeye ihtiyaç var. Yaptığımız şeyler büyük bir paradigma değişikliğini ifade ediyor” sözleri yer almıştı.

Öte yandan Azerbaycan ziyaretinin ardından dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Terör örgütünün silah bırakma kararını uygulamaya başlamasıyla süreç biraz daha hız kazanacaktır. Silahın, kanın, gözyaşının milletimizin gündeminden tamamen çıkmasıyla önümüzde yepyeni bir kapı ardına kadar açılacak" demişti.