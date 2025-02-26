Heyet İmralı'ya gidiyor, Öcalan'ın çağrısı akşam saatlerinde duyurulacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Milletvekilleri ile Meclis'te tokalaşmasıyla başlayan 'yeni süreç' ile ilgili gelişmeler sürüyor.

DEM Parti İmralı Heyeti'nin, PKK lideri Abdullah Öcalan ile 3. kez görüşmek için Adalet Bakanlığı'na yaptığı başvuruda onay çıktı.

Heyetin yarın İmralı'ya gideceği belirtildi.

HEYETTE 7 KİŞİ YER ALACAK

Öcalan ile yapılacak 3. görüşme için bu kez 7 kişilik bir heyet oluşturuldu.

Heyette, Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ün yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol da yer alacak.

ÇAĞRI YARIN YAPILACAK

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, "Heyetimiz yarın sabah itibarıyle aldığı izin üzerine İmralı’ya 3’üncü ziyaretini gerçekleştirecektir" denildi.

DEM Parti İmralı Heyeti, Öcalan ile yapılan görüşmenin ardından 17.00'de İstanbul'da basın toplantısı düzenleyecek.

BirGün'ün edindiği bilgiye göre, Öcalan'ın çağrısının bu toplantıda kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

DİYARBAKIR VE VAN'DA CANLI İZLENECEK

İmralı Heyeti’nin yarın PKK lideri Abdullah Öcalan ile yapacağı görüşmenin ardından İstanbul’da düzenleyecekleri basın toplantısı, DEM Parti tarafından Diyarbakır’ın Dağkapı Meydanı ve Van’daki Kent Meydanı’nda kurulacak LED ekranlarla canlı izletilecek.

İMRALI'DA 2 KEZ GÖRÜŞÜLDÜ

DEM Parti Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'dan oluşan heyet, İmralı Cezaevi'nde PKK lideri Abdullah Öcalan ile 2 kez görüştü.

Daha sonra heyet, Türkiye'de başta muhalefet olmak üzere bir çok siyasi parti lideri ile görüştü.

İmralı heyeti, son olarak geçtiğimiz hafta IKBY'de temaslarda bulundu. İmralı heyetinin, IKBY'de 3 gün süren temaslarının ardından heyet, 3. kez Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuru yaptı.