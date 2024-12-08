Heyet Tahrir el Şam hakkında neler biliniyor, liderleri Muhammed El-Colani kimdir?

Suriye’de Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) öncülüğündeki cihatçı çeteler, bu sabaha karşı başkent Şam'da kontrolü ele geçirdi.

Suriye Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali, sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajında, "Suriye'de halkın seçeceği bir hükümetle çalışmaya hazır olduklarını ve her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını" belirtti.

Celali, "Suriye tüm Suriyelilerin. Bu ülke normal bir ülke olabilir, bu ülke komşularıyla ve dünyayla iyi ilişkiler kurabilir. Bu tercih, Suriye halkının seçeceği yönetime kalmış. Biz, seçilecek yeni yönetimle işbirliğine hazırız. Onlara her türlü desteği sağlayıp devlet dosyalarını kolayca onlara aktarmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Reuters, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülkeden ayrıldığını öne sürdü.

Böylece 27 Kasım'da başlayan çatışmaların ardından Suriye'de cihatçılar, ülke yönetiminde kontrolü ele geçirmiş oldu.

HEYET TAHRİR EL ŞAM HAKKINDA NELER BİLİNİYOR?

Heyet Tahrir el Şam, 2011 yılında El Kaide'nin Suriye kolu olan Nusra Cephesi'nin 2016'da adını değiştirilmesiyle kuruldu.

Suriye'de köktendinci bir İslami yönetim kurmaya çalışan örgüt, Özgür Suriye Ordusu ile anlaşmazlık yaşadı.

Örgütün lideri Ebu Muhammed el-Colani, 2016'da Nusra Cephesi'ni feshetti ve bir yıl sonra benzer birkaç cihatçı örgütle birleşerek Heyet Tahrir el Şam adını alan yeni bir örgüt kurdu.

Heyet Tahrir el Şam, birçok ülke tarafından 'terör örgütü' olarak tanımlanıyor.

HTŞ'yi 'terör örgütü' olarak tanıyan ülkeler arasında ABD, Rusya ve Türkiye de bulunuyor. Öte yandan Birleşmiş Milletler de cihatçı örgütü 'terör örgütü' olarak tanıyor.

EBU MUHAMMED EL-COLANİ KİMDİR?

Gerçek ismi Ahmed Hussein al-Sharaa olan Ebu Muhammed el-Colani, 1982 yılında babasının petrol mühendisi olarak çalıştığı Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde doğdu.

Aile 1989 yılında Suriye'ye döndü ve Şam yakınlarına yerleşti.

2003'te ABD işgaline karşı Irak'ta El Kaide'ye katıldı.

Irak'ta 2006 yılında ABD güçleri tarafından tutuklanan ve beş yıl boyunca tutulan el-Colani daha sonra El Kaide'nin Suriye'deki kolu olan ve başta İdlib olmak üzere cihatçıların elindeki bölgelerde etkisini artıran El Nusra Cephesi'ni kurmakla görevlendirildi.

Colani bu ilk yıllarda IŞİD lideri Ebubekir El-Bağdadi ile koordinasyon halindeydi.

İLK RÖPORTAJI: "ÜLKEDE AZINLIKLARA YER VERİLMEYECEK!"

Al Jazeera'nin aktardığına göre Colani, 2014'te televizyonda yayınlanan ilk röportajında, Suriye'nin kendi grubunun “İslam hukuku” yorumu altında yönetilmesi gerektiğini ve ülkede Hıristiyanlar ve Aleviler gibi azınlıklara yer verilmeyeceğini söyledi.

Temmuz 2016 Halep, Suriye ordusunun kontrolüne geçti. Buradaki cihatçılar, İdlib'e yönelmeye başladı. Aynı dönemde Colani, örgütün adını "Şam'ın Fethi Cephesi" olarak değiştirdiğini duyurdu.

Colani, 2017'de birkaç cihatçı örgütle birleşerek Heyet Tahrir el Şam adında yeni bir örgüt kurulduğunu açıkladı.