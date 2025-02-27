Heyet üçüncü kez İmralı yolcusu

Politika Servisi

“Çözüm” tartışmaları sürerken Kürt hareketi PKK Lideri Abdullah Öcalan’dan gelmesi beklenen çağrıya kilitlendi. DEM Parti İmralı heyeti, Öcalan ile üçüncü kez görüşmek için başvuru yaptı. Başvuru kabul edilirken heyetin bugün bir kez daha İmralı’ya gideceği öğrenildi. Heyette Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’ın yanı sıra Ahmet Türk de yer alacak. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Açıklamanın görüntülü olması pek çok açıdan daha iyi olur" dedi.

DEM Parti Sözcüsü Doğan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İmralı heyetinin Öcalan ile üçüncü görüşmesi için başvuru yapıldığını açıkladı. Ayşegül Doğan, "En kısa sürede, bu haftayı tamamlamadan Sayın Öcalan ile görüşmelerini ve İmralı Adası’na gitmelerini bekliyoruz. Dönüşte kamuoyuna bu konuyla ilgili kapsamlı bir açıklama yapılacak" dedi.

TALEP, AÇIKLAMANIN GÖRÜNTÜLÜ OLMASI

Ayşegül Doğan, Öcalan’dan gelecek açıklamanın görüntülü olup olmayacağına da değinerek, "Bazı konular netlik kazanmamış olsa da açıklamanın görüntülü olması şeklinde temenni ettiğimizi daha önce de ifade ettik. Görüntülü olmasının pek çok açıdan daha iyi olacağını, zaten tecridin kaldırılması gerektiğini defaatle burada ifade ettik. Toplumsal talebin de bu yönde olduğunu ifade ettik. Görünür ve duyulur bir açıklamanın yaratacağı etkinin daha güçlü bir etki olacağını belirtmiş olalım" ifadelerini kullandı.

AHMET TÜRK İÇİN DE BAŞVURU YAPILDI

Ayşegül Doğan, heyette başka bir isimlerin olup olmayacağına dair soruyu da yanıtladı. Doğan, “Ahmet Türk ile ilgili bir başvuru yapıldı, henüz başvurulara ilişkin bir dönüş olmadığı için Ahmet Türk de heyette olacak şekilde bir bilgiyi teyit edemiyorum. Ama başvurucular arasında Ahmet Türk de var” dedi.

"Yeni bir hayatın eşiğindeyiz" diyen Doğan, "Bu yeni hayatı oluşturabilecek en temel taşlardan biri de bu söze bir yol vermek, söze yol verirsek, sözün yollarını birlikte açarsak demokratik hukuk ilkeleri işler. Demokratik toplum tahayyülümüz bir gerçeğe dönüşür. O yüzden şimdi barış, demokratik değişim ve dönüşüm çabasına korkusuzca ve cesurca ses verme, destek olma zamanıdır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan PYD Başkanlık Konseyi üyesi Salih Müslim, Öcalan’ın yapması beklenen çağrının olumlu etkileri olacağını belirterek, bundan önce Öcalan’ın “paradigmalarına” göre hareket ettiklerini ve başarılı olduklarını bundan sonra da buna devam edeceklerini söyledi.

Salih Müslim, “Sayın Öcalan’ın ne söyleyeceğini bilmiyoruz ama halkların yararına bir şeyler söyleyeceğine eminiz. Kürt halkı ne denilirse denilsin buna uyacaktır” dedi. Müslim dün gerçekleştirilen Suriye Ulusal Diyalog Konferansı’na davet edilmediklerini de belirterek bu durumu eleştirdi.

BARZANİ’DEN BAHÇELİ’YE GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Diğer yandan Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Rudaw Araştırmalar Merkezi tarafından düzenlenen 3. Erbil Forumu’nda Türkiye’deki çözüm sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan sürecin ciddi olduğunu vurguladı.

Neçirvan Barzani, “Bu taktiksel bir hamle olarak değerlendirilmemeli” dedi. Bahçeli’nin sağlık sorunları yaşadığını hatırlatan Barzani, “Kendisine sürecin selameti açısından da sağlık diliyoruz” ifadelerini kullandı. Kürdistan Bölgesi Başkanı “Türkiye’nin iç işlerine müdahale etmiyoruz” dedi. Barzani, “Öcalan’ın çağrısı, bu sorunun doğru bir şekilde nasıl çözülebileceğine dair bir yol haritası olacak. Bu sürecin kısa sürede sonuçlanmasını beklemek gerçekçi değil, ancak çağrı açıktır; barış çağrısıdır” dedi. Barzani, PKK ve tüm tarafların Öcalan’ın çağrısına olumlu yanıt vermesini umduğunu belirtti.