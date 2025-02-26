Heyet yarın İmralı'ya gidiyor, Öcalan'ın çağrısı cuma günü duyurulacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Milletvekilleri ile Meclis'te tokalaşmasıyla başlayan 'yeni süreç' ile ilgili gelişmeler sürüyor.

DEM Parti İmralı Heyeti'nin, PKK lideri Abdullah Öcalan ile 3. kez görüşmek için Adalet Bakanlığı'na yaptığı başvuruda onay çıktı.

Heyetin yarın İmralı'ya gideceği belirtildi.

HEYETTE 7 KİŞİ YER ALACAK

Öcalan ile yapılacak 3. görüşme için bu kez 7 kişilik bir heyet oluşturuldu.

Heyette, Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ün yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol da yer alacak.

ÇAĞRI 28 ŞUBAT'TA

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, "Heyetimiz yarın sabah itibarıyle aldığı izin üzerine İmralı’ya 3’üncü ziyaretini gerçekleştirecektir" denildi.

Açıklamada, DEM Parti İmralı Heyeti'nin, Öcalan ile yapılan görüşmenin ardından 28 Şubat'ta Ankara'da basın toplantısı düzenleyeceği ifade edildi. Söz konusu açıklamanın yeri ve saatinin daha sonra duyurulacağı belirtildi.

BirGün'ün edindiği bilgiye göre, Öcalan'ın çağrısının bu toplantıda kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

İMRALI'DA 2 KEZ GÖRÜŞÜLDÜ

DEM Parti Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'dan oluşan heyet, İmralı Cezaevi'nde PKK lideri Abdullah Öcalan ile 2 kez görüştü.

Daha sonra heyet, Türkiye'de başta muhalefet olmak üzere bir çok siyasi parti lideri ile görüştü.

İmralı heyeti, son olarak geçtiğimiz hafta IKBY'de temaslarda bulundu. İmralı heyetinin, IKBY'de 3 gün süren temaslarının ardından heyet, 3. kez Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuru yaptı.