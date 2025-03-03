Heyetteki isim açıkladı: Öcalan kayyumlara nasıl bakıyor?

27 Şubat'ta, PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşen heyette yer alan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Milletvekili Cengiz Çiçek, görüşmede konuşulanlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeni Yaşam Gazetesi’ne konuşan Çiçek, Öcalan'ın kayyum politikalarını "çözüm sürecinde Ceylanpınar'da yaşananlardan daha tehlikeli" bulduğunu kaydetti.

Çiçek'in ilgili açıklaması şöyle:

"Evet, kayyumları çok önemsiyor. 'Böyle olmaz' diyor. Aslında bugün kayyumlar üzerinden ortaya çıkan hukuk komplosunun 2013/15 sürecini bitirdiği söylenen Ceylanpınar provokasyonundan daha tehlikeli olduğunu söylüyor. Aynı zamanda bunu değerlendirirken bütün toplumsal kesimlere dönük olarak, herkesin demokratik toplum hakkını elde edeceği, her toplumsal kesimin ve siyasal görüşün demokratik dönüşüm etrafında demokratik toplum hüvviyetine kavuşacağı bir sentezleşmeyi, bir baharlaşmayı ifade ediyor. Aslında sohbetimizin çoğu metindeki bütün cümlelerin tarihsel ve güncel olarak neyi ifade ettiği, gelecek perspektifinin nasıl ele alınması gerektiği noktasında son derece tarihsel bir tartışmaydı."

CEYLANPINAR'DA 2 POLİS ÖLDÜRÜLMÜŞTÜŞanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 20 Temmuz 2015 tarihinde IŞİD’in gerçekleştirdiği canlı bomba saldırısında 33 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından 22 Temmuz günü Ceylanpınar ilçesinde polis memurları Feyyaz Yumuşak ve Okan Uçar evinde ölü bulunmuştu.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 20 Temmuz 2015 tarihinde IŞİD’in gerçekleştirdiği canlı bomba saldırısında 33 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından 22 Temmuz günü Ceylanpınar ilçesinde polis memurları Feyyaz Yumuşak ve Okan Uçar evinde ölü bulunmuştu. PKK olayla ilgili "Apocu fedai timi, bizden bağımsız, yerel bir güç" açıklamasını yapmıştı. Olaya ilişkin Şanlıurfa 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 4’ü tutuklu 9 sanıklı davada, polislerin ölümüne ilişkin bütün sanıkların beraatine karar verilmişti. Polislerin ölümü "faili meçhul" kapsamında kalmıştı.



Polislere yapılan suikast kamuoyunda "çözüm sürecini bitiren olay" olarak biliniyor.

FİZİKİ ÖZGÜRLÜK TALEBİ NEYİ İÇERİYOR?

Öcalan'a sağlanması talep edilen "fiziki özgürlük koşulları" konusuna ilişkin de konuşan Çiçek, "Kastımız şu; yarın belli kesimlerin kaygılarını gidermek gerekecek. Belki belli politik aktörlerin sürece farklı yaklaşımlarının tartışılması ve görece olarak daha yakın hale getirilmesi de gerekiyor. Sürecin ilerlemesinde rolünü oynayabilmesi için kendi sekretaryasının, kendisiyle birlikte çalışan ekibin oluşturulması ve orada bir ekiple çalışması gerekiyor. Bulunduğu yerin dışında yaşayan bütün aktörlerin kendisine ulaşabilmesi; kendisinin de bir şekilde bir formla, ihtiyaç halinde hızlı bir şekilde her aktöre, her çevreye ulaşabileceği, istişare edebileceği ve karar alma sürecini sağlayabileceği bir ortam gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Çiçek'e yöneltilen sorulardan öne çıkanlar ve Çiçek'in yanıtları şöyle:

"Aslında barış ve demokratik siyasetin oluşturulması zorunlu hale gelmiştir mi diyor?"

"Kesinlikle bir demokratik dönüşüm süreci var. Bu Kürt siyaseti açısından, Sayın Öcalan açısından yeni bir durum değil. Bu demokratik siyasetin tanınması ve hukuki boyutunun muhatabı devlet, hatta bugün itibariyle iktidarın kendisi. Kürt halkı ya da iktidarın ve resmi muhalefetin dışında farklı düşünceleri, bakış açısı olan bütün politik görüşler ve hareketler sistemin gadrine, saldırılarına maruz kalmamalı. Görece eşit, siyasi bir boyutun olması; bir toplumun, bir halkın siyaset yapma, örgütlenme hakkının tanınması; anayasal, yasal anlamda kültürel haklarının, kendi diliyle, kültürüyle, inancıyla örgütlenmesinin önünde bir engel olmaması gerekir. Sayın Öcalan’ın açtığı ve aşmaya zorladığı bu eşiği tek başına PKK’nin silah bırakması ve kendisini feshiyle değerlendiremeyiz. Bakın PKK’nin yaptığı açıklama doğru. Yeni bir çağrı, yeni bir süreç açılıyor. Bu bir son değil, bir başlangıçtır. Şimdi bu siyasetin, hukuki zeminin kapısının açılması gerekiyor."

"PKK’nin ateşkes ve kongresini toplama kararı aldığı yerde hukuki sürecin işletilmesi de söz konusu değil mi? Bu nasıl işletilecek? İlk adım ne olmalı sizce?"

"Şimdi provokasyonların önüne geçmeliyiz. İktidar, muhalefet, bütün siyasi çevreler için bunu söylüyoruz. Sayın Erdoğan da bunu söylüyor. Son derece kıymetli bir cümle. Bu sürecin ilerlemesinin önündeki olası provokasyonlar, sadece askeri ve silahlı olarak düşünülmemeli. Ceylanpınar’da gördük onu, Oslo sürecinin sonunda Silvan’da gördük. Ama bundan sonra herkesin siyasal provokasyonlara, politik provokasyonlara dönük de bir uyanıklığın içerisine girmesi gerekir. PKK, Sayın Öcalan’ın bu çağrısına uyacağını söyledi. Zaten bu konuda Sayın Öcalan’ın da hiçbir şüphesi yoktu. Cevapları beklemeden 'PKK’nin buna uyacağını söylemiştim yetkililere' dedi bize. Ama kongreyi güvenli bir ortamda toplamak gerekiyor."

"İmralı’nın henüz kapıları açılmış değil, bir şeffaflık ve iletişim yok. Siyasi ve hukuki olarak yapılması gerekenler ne olmalı?"

"Elbette bunun aşamaları olacak. Sayın Öcalan’ın çağrısından sonra bu sürecin hızlanacağına dair bütün tarafların beyanatları var. Ama geçmiş çözüm süreçlerinden çıkaracağımız dersler de var. Adımların zamanlanarak atılması gerekiyor. PKK’nin ateşkes ilan ederek, kongresini toplayacağını açıklaması sonrası PKK’nin güvenli koşullarda kongresini toplaması, askeri operasyonların durması gerekiyor. Yani bir çatışma ortamının bitirilmesi gerekiyor.

Diğer yandan aldığı inisiyatifle sürecin önünü açan Sayın Öcalan bunu tecrit koşulları dediğimiz, son derece elverişsiz, eşitsiz koşullarda yapıyor. Öcalan’ın gerçekten rolünü etkinleştireceği koşulların, fiziki özgürlük koşullarının, serbest çalışma koşullarının sağlanması ve gerçekten sürecin ilerlemesi için ihtiyacı duyulan her aktörle, her çevreyle görüşebilmesi zemininin oluşması gerekiyor."

"Bu nasıl bir zemin olmalı?"

"Fiziki özgürlük koşulları zemininden kastımız şu; yarın belli kesimlerin kaygılarını gidermek gerekecek. Belki belli politik aktörlerin sürece farklı yaklaşımlarının tartışılması ve görece olarak daha yakın hale getirilmesi de gerekiyor. Bunların hepsinde Sayın Öcalan’ın son derece belirleyici özelliği var. Belki yarın Aleviler, emek örgütleri, kadın örgütleri Öcalan’a soru sormak isteyecek. Belki CHP Sayın Öcalan’la şunu tartışmak istiyoruz diyecek. Sayın Öcalan’ın sürecin ilerlemesinde rolünü oynayabilmesi için kendi sekretaryasının, kendisiyle birlikte çalışan ekibin oluşturulması ve orada bir ekiple çalışması gerekiyor. Bulunduğu yerin dışında yaşayan bütün aktörlerin kendisine ulaşabilmesi; kendisinin de bir şekilde bir formla, ihtiyaç halinde hızlı bir şekilde her aktöre, her çevreye ulaşabileceği, istişare edebileceği ve karar alma sürecini sağlayabileceği bir ortam gerekiyor. Bunlar bence zaten önümüzdeki dönem süreci belirleyecek en temel unsurlardan biri olacak."

"Yasal düzenlemelerin Meclis çatısı altında gerçekleşmesi midir yol?"

"Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde temsiliyeti bulunan bütün siyasi partilere heyetimiz üzerinden verdiği bir mesaj var. Meclis bünyesinde tam yetkili kılınmış, anayasal, yasal bütün ihtiyaçları gören; sadece iktidar partileri ve CHP’den değil, parlamentodaki bütün temsil edilen partilerin katılımıyla bir komisyon kurulması. Yani katılımcı bir süreç işletmeye çalışıyor, herkesi katmaya çalışıyoruz. Zaten demokratik toplum bu. Yani onun felsefesi, bakış açısı bütün farklı kimliklerin, farklı düşüncelerin toplumun ortak geleceği için söz sahibi olması, karar alma süreçlerine katılması. Şimdi bunu en elverişsiz koşulda kendisi zorluyor. Bunun kıymetinin de bilinmesi gerekiyor."