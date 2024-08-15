HGS alt limit ücretlerine büyük zam

Akaryakıt ve enerji tarifelerine gelen zam ve yüksek enflasyon, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) tarifelerine de zammı beraberinde getirdi.

Bankacılık sektörü yetkililerinden alınan bilgilere göre; HGS alt limit ücretlerine yüzde 40 oranında zam yapıldı.

Bankalar bu hafta yeni ücret tarifesini müşterilerine kısa mesaj yoluyla iletecekler ve yeni fiyat tarifesi 19 Ağustos'tan itibaren uygulanmaya başlayacak.

HGS alt limit fiyatları en son 1 Nisan'da yapılan yüzde 75'lik zamla 175 TL'ye yükseltilmişti. Temmuz ayında köprü ve otoyol ücretlerine yapılan zamların ardından HGS limitlerinde güncelleme yapılması gerektiği belirtilmişti.

Yeni düzenlemeyle HGS üyelerinin otoyol ve köprü geçişlerinde yetersiz bakiye sorunu yaşamasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Otomatik yükleme tutarının 245 TL'ye güncelleneceği belirtiliyor.