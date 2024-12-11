HGS hacklendi: PTT'den açıklama

Hızlı Geçiş Sistemi'nin (HGS) uygulamasından kullanıcılara küfürlü ve ilgisiz bildirimler gitmesiyle ilgili PTT'den açıklama geldi.

PTT'den yapılan açıklamada uygulamanın mesaj servisine yurt dışından izinsiz bir erişim gerçekleştiği belirtilirken olayın tespitiyle birlikte gerekli teknik ve operasyonel önlemler uygulandığı ifade edildi.

Öte yandan herhangi bir veri kaybı ya da kullanıcı bilgilerinin ele geçmesi gibi bir durum yaşanmadığı kaydedildi.

PTT'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Akşam saatlerinde HGS mobil uygulamamızın mesaj servisine yurt dışından izinsiz bir erişim gerçekleşmiş ve bu kapsamda şirketimizle ilgili olmayan bildirimlerin bazı kullanıcılara iletildiği tespit edilmiştir.

Olayın tespitiyle birlikte güvenlik sistemlerimiz hızlıca devreye girmiş, gerekli teknik ve operasyonel önlemler uygulanmıştır.

Söz konusu izinsiz müdahale sırasında ise herhangi bir veri kaybı ya da kullanıcı bilgilerinin yetkisiz kişilerin eline geçmesi gibi bir durum yaşanmamıştır.

Ayrıca, yasal mercilerle iş birliği içinde hukuki süreç başlatılmıştır."