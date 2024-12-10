Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

HGS hacklendi: Telefonlara hakaret bildirimleri gönderildi

PTT'nin Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) uygulaması, siber saldırıya uğradı. Binlerce kullanıcı, uygulamadan aldıkları bildirimlerde hakaret içeren ifadelerle karşılaştı.

Güncel
  • 10.12.2024 21:51
  • Giriş: 10.12.2024 21:51
  • Güncelleme: 10.12.2024 22:08
Kaynak: Haber Merkezi
HGS hacklendi: Telefonlara hakaret bildirimleri gönderildi
AA

Dün Anadolu Sigorta'nın, mobil uygulaması üzerinden kullanıcılara hakaret dolu mesajlar atılmış ve platformun hacklendiği açıklanmıştı. Bugün ise HGS uygulaması hacklendi.

HGS'nin resmi mobil uygulamasından kullanıcılara küfür bildirimleri gitmeye başladı. Ayrıca kullanıcılardan kripto para talebinde bulunulduğu görüldü.

Telefonunda HGS uygulaması olan kişilere, uygulama tarafından "eğer bu BTC adresine 25 bin dolar göndermezseniz tüm veriyi paylaşacağım" mesajı atıldı.

BirGün'e Abone Ol