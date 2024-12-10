HGS hacklendi: Telefonlara hakaret bildirimleri gönderildi

Dün Anadolu Sigorta'nın, mobil uygulaması üzerinden kullanıcılara hakaret dolu mesajlar atılmış ve platformun hacklendiği açıklanmıştı. Bugün ise HGS uygulaması hacklendi.

HGS'nin resmi mobil uygulamasından kullanıcılara küfür bildirimleri gitmeye başladı. Ayrıca kullanıcılardan kripto para talebinde bulunulduğu görüldü.

Telefonunda HGS uygulaması olan kişilere, uygulama tarafından "eğer bu BTC adresine 25 bin dolar göndermezseniz tüm veriyi paylaşacağım" mesajı atıldı.