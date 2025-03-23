"Hibe anlaşmasına dair haberleri sildi" iddiası: İBB'den yalanlama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'terör' ve 'yolsuzluk' soruşturması sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Basın Danışmanlığı, soruşturmaya yönelik iddialara ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Yayımlanan "Yalanlar/Gerçekler 12" açıklamasında bu kez "Delilleri ortadan kaldırıyor" iddiasına yanıt verildi.

İBB'den söz konusu iddia hakkında yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"Yalan: İBB, ABD’li şirketle yaptığı 5 milyon dolarlık ‘hibe’ anlaşmasına dair haberleri sildi. Delilleri ortadan kaldırıyor yalanı.

Gerçek: Hayır, haber silinmedi. İbb.İstanbul sitesi kamu sorumluluğunda yayın yapar. Haber arşivine dileyen herkes ulaşabilir. Ancak VPN kullanan bazı hesapların İBB sistem güvenlik duvarı tarafından engellenmesi, haberin kaldırıldığı anlamına gelmemektedir. Bu durum teknik bir güvenlik önlemidir.

Gazetecilik, haberin içeriğini ve bağlamını araştırmayı gerektirir. İBB Basın Danışmanlığından doğru bilgiye ulaşmak mümkündür ve hüküm vermeden önce kaynağı kontrol etmek herkesin sorumluluğudur.İBB ve USTDA arasında imzalanan 5 milyon dolarlık hibe anlaşmasına dair haber, İBB’nin resmi internet sitesinde yayındadır. İlgili habere şu linkten dileyen herkes ulaşabilir."