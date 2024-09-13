Hibrit ne demek? Hibrit araç nedir? Hibrit araba alınır mı? Hibrit eğitim nedir? Hibrit kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

Günlük hayatta oldukça sık kullanılan hibrit kelimesinin sözlük anlamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre hibrit kelimesinin 2 farklı anlamı bulunuyor. Hibrit kelimesi eğitim ve otomotiv alanlarında teknolojinin de gelişmesiyle birlikte son dönemde oldukça fazla karşımıza çıkıyor. Peki, Hibrit ne demek? Hibrit araç nedir? Hibrit araç almak mantıklı mı? Elektrikli araç mı yoksa hibrit araç mı? Hibrit eğitim nedir? Hibrit kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir? İşte detaylar!

HİBRİT NE DEMEK?

Hibrit kelimesinin Türk Dik Kurumu Sözlüğü’ne (TDK) İki farklı anlamı bulunuyor. Hibrit kelimesinin birinci anlamı biyoloji alanında ‘melez’ anlamıdır. Hibrit kelimesinin ikinci anlamı ise, iki güç kaynağının bir arada bulunması olarak tanımlanır.

HİBRİT KELİMESİNİN KÖKENİ NEDİR?

Hibrit kelimesi Fransızcadaki hybride kelimesinden Türkçe’ye gelmiştir. Ayrıca bu sözcük Latince'de hybrida sözcüğünden alıntıdır. Hybrida sözcüğü ed hibrit ile aynı anlama gelmektedir. Latince'de bir tür hayvan melezi olarak kullanılırdı. Eski yunan kökenlerine bakıldığında ise sözcük, "ʰýbris ὑβρις" olara kullanılır ve 'ölçüyü aşma, azgınlık' olarak ifade edilir.

HİBRİT KELİMESİNİN TDK SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

Hibrit kelimesinin TDK sözlük anlamında iki farklı tanım yer alır. TDK sözlüğüne göre hibrit:

Melez,

İki farklı güç kaynağının bir arada bulunması

anlamlarını taşımaktadır.

Veteriner terimleri sözlüğüne göre hibrit, "İki tür arasında yapılan birleştirmeler sonucu elde edilen yavru" ve "Tavuk yetiştiriciliğinde soy ve hatlar arası birleştirmelerle elde edilen ticari melez yavru" anlamları taşır.

Kimya terimleri sözlüğüne göre hibrit, "İki ayrı tür, ırk veya soyun çiftleştirilmesiyle elde edilen, genel olarak ana babalarına göre yüksek özelliklere sahip birey" anlamı taşır.

Mantık terimleri sözlüğüne göre hibrit, "İki farklı türün çaprazlanması ile elde edilen bitki veya hayvan" ve "Bir elementin, doğrusal birleşimle yeniden oluşturulan orbitallerinden her biri" anlamları taşır.

HİBRİT ARAÇ NEDİR?

Hibrit araba nasıl çalışır konusu da en çok merak edilen konular arasında. Hibrit kelimesi genellikle biyoloji ve otomotiv sektöründe sıklıkla karşımıza çıkar. Sıklıkla vatandaşlar, ‘hibrit araç nasıl oluyor’ şeklinde aramalar yapmaktadır. Otomotivde hibrit, farklılıkların bir arada bulunup aynı amaca hizmet etmesi olarak anlamlanır. Örneğin, bir hibrit araba, biri benzinli diğeri ise elektrikli olmak üzere iki motora sahiptir. Öte yandan elektrikli araçların çıkışıyla hibrit mı elektrikli mi tartışması da başladı. Elektrikli araç şarj istasyonları yeterli mi konusunda ortaya çıkan tartışma, hibrit araçlara ilginin devam etmesine yol açıyor. Hibrit arabalar en az yakan araba modelleri arasında olsalar da, elektrikli arabalar bu alanda başı çekmektedir.

HİBRİT ARAÇ NASIL ÇALIŞIR?

Hibrit araba çalışma biçimi şöyledir: Yolun ihtiyacına göre elektrikle ve benzinle çalışan motorlar birbirlerini tamamlayıcı işlev görürler. Örneğin bir araç kalktığında ya da düşük hızla gittiğinde elektrik motoru çalışır. Hız arttığında benzinli motora dönüş yapar. Elektrik ve benzinli araba olarak kamuoyunda yaygın olarak ifade edilir.

UZUN YOLDA HİBRİT Mİ DİZEL Mİ MANTIKLI?

Hibrit arabalarda elektrik motoru genellikle düşük hızlarda aktif hale geldiği için (maksimum ortalama 50 kilometre hız) yüksek hız gerektiren uzun yol seyahatinde yakıt tasarrufu avantajı azalır.

HİBRİT ARABALARIN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI

AVANTAJLARI

Düşük yakıt tüketimi (çevre dostu)

İkinci el satışlarda değerini önemli oranda korur.

Birinci el alımlarda çevre dostu olduğu için vergi indirimleri ve teşviklerden faydalanır.

DEZAVANTAJLARI

Fosil yakıt kullanan araçlara göre fiyatı daha pahalıdır.

Motor gücü daha düşüktür.

Yol tutuşu daha zayıftır.

HİBRİT ARABA İLK KEZ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

Hibrit arabaların ilk ortaya çıkış tarihi 1899 yılıdır. Avusturya asıllı Alman mühendis Ferdinand Porsche tarafından tasarlanan bu otomobil, geniş çapta kullanılmamıştır. 1960'lar ve 1970'lerde de yeniden sektör hareketlense de, akaryakıt fiyatlarının ucuz olması nedeniyle hibrit arabalara olan ilgi zayıf kalmıştır. 1997'de ise Toyota'nın Prius serisi otomobilleri piyasaya sürmesi ile ise sektör hareketlenmeye başlamıştır.

HİBRİT ÇALIŞMA NE DEMEK?

Günümüzde sıklıkla karşışıza çıkan bir diğer konu da hibrit çalışma modelidir. Hibrit çalışma modelinde çalışanlar ayın belirli günlerinde ofiste, belli günlerinde evden çalışma hayatına katılır. Bu çalışma biçimiyle çalışanların hem kendilerine özgür çalışma ortamı hazırladıkları, hem de çalıştıkları kurumla aidiyet bağlarını geliştirmeleri hedeflenir. Hibrit çalışan şirketler performansı ve verimliliği artırmaya çalışır. Hibrit çalışma sisteminin çalışanlar için uygun bir seçenek olup olmadığı konusu ise henüz tartışmalıdır.

STARBUCKS' CEO'SU HİBRİT ÇALIŞIYOR

Hibrit çalışmanın en üst aşaması kahve zinciri Starbucks'ta yaşandı. California'da yaşayan şirketin CEO'su Brian Niccol, haftanın 3 günü 1500 km uzaklıktaki Starbucks Genel Merkezi'ne gidiyor. Niccol, diğer günler evden çalışarak hibrit çalışma modelini uyguluyor.

HİBRİT EĞİTİM NE DEMEK?

Özellikle Covid-19 pandemi süreciyle birlikte yaşamımıza giren hibrit eğitim modeli, uzaktan ve yüzyüze eğitimin birlikte yapılmasına olanak tanıyan bir eğitim modelidir. Hibrit online eğitim son dönemde uygulanmaya başlanmıştır. Bazı derslere öğrenciler çevrimiçi olarak internet üzerinden katılırken, bazı dersler sınıfta yüzyüze yapılır. Üniversite hibrit eğitim modelinin özellikle öne çıktığı eğitim dalı olarak karşımıza çıkar. Yök hibrit eğitim sistemine onay vermiştir. Hibrit ders seçimleri üniversitelere bağlı olarak değişir. Hibrit eğitim veren üniversiteler her dönem başına yakın açıklanır.

HİBRİT SAVAŞ NEDİR?

Hibrit kelimesinin günlük hayatımıza girmesinde, ekonomik ve toplumsal olarak yaşanan değişimler etkili olmuştur. Dolayısıyla, ülkeler arası savaş ve çatışmaların da hibritleşmesi söz konusudur.

Hibrit savaş geçmişte yaşanan cephe savaşlarından farklıdır. Hibrit savaş, sadece ülkenin resmi ordusuyla değil, silahlı ve silahsız tüm güçleriyle yapılır. Düzenli ordunun yanında düzensiz birlikler, vekil güçler, siber saldırılar, ekonomik saldırılar, diplomatik adımlar vs tüm unsurlar bir aradadır ve saldırılar melezleşir. Dolayısıyla, hibrit savaş yönteminde savaş her daim sürmektedir, ancak kitleler zaman zaman savaşın sürdüğünü bile algılayamaz.