Hibrit ne demek? Hibrit araç nedir? Hibrit eğitim nedir?

Hibrit kelimesinin Türk Dik Kurumu Sözlüğü’ne (TDK’ya göre) İki farklı anlamı bulunuyor. Hibrit kelimesinin birinci anlamı biyoloji alanında ‘melez’ anlamıdır. Hibrit kelimesinin ikinci anlamı ise, iki güç kaynağının bir arada bulunması olarak tanımlanır.

HİBRİT KELİMESİNİN KÖKENİ NEDİR?

Hibrit kelimesi Fransızcadaki hybride kelimesinden Türkçe’ye gelmiştir.

HİBRİT ARAÇ NEDİR, HİBRİT ARAÇ NASIL ÇALIŞIR?

Hibrit kelimesi genellikle biyoloji ve otomotiv sektöründe sıklıkla karşımıza çıkar. Sıklıkla vatandaşlar, ‘hibrit araç nasıl oluyor’ şeklinde aramalar yapmaktadır. Otomotivde hibrit, farklılıkların bir arada bulunup aynı amaca hizmet etmesi olarak anlamlanır. Örneğin, bir hibrit araba, biri benzinli diğeri ise elektrikli olmak üzere iki motora sahiptir.

HİBRİT ARAÇ SİSTEMİ

Yolun ihtiyacına göre elektrikle ve benzinle çalışan motorlar birbirlerini tamamlayıcı işlev görürler. Örneğin bir araç kalktığında ya da düşük hızla gittiğinde elektrik motoru çalışır. Hız arttığında benzinli motora dönüş yapar.

HİBRİT ÇALIŞMA NE DEMEK?

Günümüzde sıklıkla karşışıza çıkan bir diğer konu da hibrit çalışma modelidir. Hibrit çalışma modelinde çalışanlar ayın belirli günlerinde dışarıdan, belli günlerinde evden çalışır. Bu çalışma biçimiyle çalışanların hem kendilerine özgür çalışma ortamı hazırladıkları, hem de çalıştıkları kurumla aidiyet bağlarını geliştirmeleri hedeflenir. Hibrit çalışma sisteminin çalışanlar için uygun bir seçenek olup olmadığı konusu ise henüz tartışmalıdır.

HİBRİT EĞİTİM NE DEMEK?

Özellikle Covid-19 pandemi süreciyle birlikte yaşamımıza giren hibrit eğitim modeli, uzaktan ve yüzyüze eğitimin birlikte yapılmasına olanak tanıyan bir eğitim modelidir. Bazı derslere öğrenciler çevrimiçi olarak internet üzerinden katılırken, bazı dersler sınıfta yüzyüze yapılır.