Hiç kimse bizden bir yumuşama beklemesin

Haber Merkezi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçim ve siyasette normalleşme tartışmalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Kimsenin muhalefetten normalleşme beklememesi gerektiğini vurgulayan Özel, "Kimse muhalefetten yumuşama beklemesin. İhtiyaç olduğunda görüşürüz, normali bu. Muhalefet görevini yapacak" diye konuştu.

Ekonomik krize dikkat çeken Özel, "Millet bu kadar zorluk içindeyken kimse bizden yumuşama beklemesin" dedi. Diyalog zemininin sürmesi gerektiğini kaydeden Özel, "Benim işim mağdurun, yoksulun, güvencesizin hakkını korumak. Bu kadar ağır şartlar varken muhalefet mi yumuşayacak?" diye sordu. BirGün yazarı Doğan Tılıç'a verdiği demeçte yaptığı erken seçim değerlendirmesi de sorulan Özel, "(Yerel seçimler) O günden bu yana yayınlanan anketlerde CHP her ay birinci parti durumunu muhafaza ediyor. Erken seçim talebi her an artıyor. Toplumun yarıya yakınında erken seçim talebi var" ifadelerini kullandı.

Özel, özetle şunları söyledi: "Biz 31 Mart seçimlerinde oy isterken bunun bir yerel seçim olduğunu, herkesten oy istediğimizi söylemiştik. Seçim gecesi de şunu söyledik; 'aldığımız desteğin farkındayız. Erken seçimi ancak halk ister.' (Yerel seçimler) O günden bu yana yayınlanan anketlerde CHP her ay birinci parti durumunu muhafaza ediyor. Erken seçim talebi her an artıyor. Toplumun yarıya yakınında erken seçim talebi var. Ekonomi bu kadar kötüye giderken asgari ücrete zam yapmazsanız. Esnafı duymaz, para yok derken yandaşlar vergi ödemezse bıçak kemiğe dayanır.