Hiç kimse bizi yalnızlaştıramaz

Haber Merkezi

CHP Lideri Özgür Özel, İspanya ve Belçika’daki temasları için yurtdışına çıkmadan önce İstanbul Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi. Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlatan Özgür Özel, gündeme dair açıklamalar da yaptı. Erdoğan’ın resepsiyon fotoğrafının CHP’yi yalnızlaştırma hamlesi olduğuna dair bir soruya yanıt veren Özel, "60 mitingde 11 milyon kişiyle, İstanbul’da çarşamba gecelerini, Anadolu’da meydanları dolduran bir partiyi kimsenin yalnızlaştırmaya gücü yetmez" dedi.

Erdoğan’a yönelik eleştirilerini tekrarlayan CHP lideri, "40 fırın ekmek yese bizim düşmansız siyaset tarifimizi anlayamayacak durumdadır. Çünkü düşmanı yoksa Erdoğan da yoktur” yorumunda bulundu. Özel, bir basın mensubunun yönelttiği "Komisyon İmralı’ya gitme kararı alırsa CHP gidecek mi?" sorusuna verdiği yanıtta "AKP önce kendi tutumunu belirlesin" ifadesini kullandı. Adalet Bakanlığı’nın AİHM’e itirazına dair bir soruyu da yanıtlayan Özgür Özel, AİHM kararlarının bir an önce uygulanması gerektiğini belirtti.

Özel, "Kendi anayasasına uymayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu konuda yapmış oldukları o itirazın da süreç açısından son derece samimiyetsiz olduklarını değerlendiriyorum" dedi. Basın toplantısında Gazze’deki ateşkese de değinen CHP lideri Özgür Özel, Gazze’nin tamamının Filistinlilere bırakılmamasını "endişe verici" olarak değerlendirdi.

ALTMIŞ BİRİNCİ EYLEM

Özel’in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: Heyetimizle birlikte cumartesi günü Madrid temaslarımızın ardından Belçika’nın başkenti Brüksel’e geçeceğiz. 12 Ekim Pazar günü saat 14.00’te Brüksel meydanında olacağız. Belçika’daki, Hollanda’daki, Almanya’daki, Fransa’daki Türkler sürekli bizi ‘Bir eylem de burada olsun’ diye davet ediyorlardı. Ortak bir nokta ve bir başlangıç noktası olarak Brüksel’i seçtik.

Elbette çok sayıda yabancı konuğumuz olacak, çok kıymetli çeşitli görevlerde olan. Hem ülkelerinin Avrupa Birliği’ndeki temsilcileri, Konseyden temsilciler, Avrupa’nın dört bir yanından belediye başkanları, siyaset insanları ve Türkiye’nin dostlarının da misafirimiz olacağı bir mitingde Brüksel meydanında olacağız. 61’inci eylemimizi de orada yapacağız. Ardından Türkiye’ye döneceğiz. Yurtdışında geçirdiğimiz üç - dört günün sonunda Türkiye’de mücadelemizi kaldığımız yerden sürdüreceğiz. Tabii giderken gözümüz arkada değil. Tüm Türkiye, İstanbul il başkanımıza, partimiz genel başkan yardımcılarımıza, örgütümüze ve sevenlerimize emanettir. Bu faydalı olacağını değerlendirdiğimiz temaslardan sonra pazar akşam geç saatlerde burada olacağız. Pazartesiden itibaren de mücadelemize devam edeceğiz. Biz AK Parti’nin yanında olmamak istediğimiz için, bize yapılan bu zulümden dolayı orada yoktuk. Yer alan herkese, davete icabet eden herkese yapılan muameleye hep itiraz ettim. Siyasette normali budur. Bunun adını da 47 yıl sonra birinci parti olduğu gün, Cumhuriyet Halk Partisi koymuştur. Bu ülkeyi 23 yıldır yöneten Erdoğan, hiçbir bayramda, hiçbir özel günde, tüm partileri birden arayacak ve davet edecek bir yüce gönüllülüğü yerine getirmemiştir.