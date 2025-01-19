"Hiç kırmızı kart görmedim' demişti: Erdoğan'ın kırmızı kart anısı gündem oldu

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasetteki 'kırmızı kart' polemiği hakkında açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başlattığı kırmızı kart kampanyası ile ilgili dün Adana'da konuşan Erdoğan, "20 yıl futbolculuk hayatım var, hayatımda hiç kırmızı kart görmedim" dedi.

Erdoğan'ın, 2017 yılında, futbolcu olduğu dönemi anlatırken bir kez kırmızı kart gördüğünü anlattığı röportaj sosyal medyada gündem oldu.

2017 yılında NTV'de katıldığı yayında Erdoğan, Rıdvan Dilmen'in "Hiç kırmızı kart gördünüz mü?" sorusuna, şu yanıtı vermişti:

"Bir kere... Çok da aslında ciddi bir şey değildi ama... Anadolu Hisarı Stadı’nda yanılmıyorsam Yıldız ile oynuyorduk. Takım kaptanıyım aynı zamanda. Kaptanlığın verdiği itirazı yaptım. Hakem bana kırmızı kartı çıkardı. Hayatımda bir kırmızı kart vardır, odur. Başka yok."