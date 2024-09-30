Hiç vakit kaybetmeden hemen sandığı getirin

Haber Merkezi

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bu millet sizi niye iktidarda tutsun? Bir an evvel getirin sandığı, bir an evvel değişim gerçekleşsin, millet Milli Görüş’e kavuşsun" dedi. Partisinin Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen il divan toplantısında konuşan Erbakan, seçimler öncesinde ortaya koydukları mutabakat metnine uyulmadığını söyledi.

Vatandaşın vergi yükünün yüzde 200 arttığını, faizlerin de "fırladığını" savunan Erbakan, "Artık bu milletin Yeniden Refah’a kavuşması lazım. En kısa zamanda bir erken seçim olmalı. Şimdi Orta Vadeli Program’da, ‘Beni iktidarda tutarsanız, iktidarda kalırsam, önümüzdeki üç senede vergi ekonomisini uygulamaya devam edeceğim’ diyor. Bu millet sizi niye iktidarda tutsun? Bir an evvel getirin sandığı, bir an evvel değişim gerçekleşsin, millet Milli Görüş’e kavuşsun" diye konuştu.