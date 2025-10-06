Hiçbir alanda güven vermiyor

POLİTİKA SERVİSİ

Ülkeyi ekonomiden sağlığa, bürokrasiden eğitime her alanda krizlere sürükleyen Saray yönetimine yurttaşın güveni kalmadı. 23 yıllık AKP iktidarı döneminde hemen her kurumun içi boşaltıldı.

Halkın rızasını alamayan rejim, yaşadığı meşruiyet krizini de ABD ve Trump’a yaslanarak çözmeye çalışırken içerideki destek ise eridi. Bupar Araştırma’nın eylül ayı kamuoyu yoklamasının sonuçları da her alana yayılan çöküş ve güvensizliği gözler önüne serdi.

10-26 Ağustos tarihleri arasında 26 ilde 2 bin 512 kişi ile yüz yüze gerçekleşen araştırmaya göre eğitim, sağlık, adalet, Diyanet ve siyasete güven konusu ölçüldü. Sağlık sistemine güveniyor musunuz? Sorusuna katılımcıların yüzde 60’ından fazlası “hayır” yanıtını verirken “evet” diyenlerin oranı yüzde 36’da kaldı. Eğitim sisteminde de durum değişmedi. Eğitim sistemine güvenenlerin oranı yüzde 30’ken güvenmeyenlerin oranı yüzde 66 olarak ölçüldü. Ali Erbaş döneminde skandallarla gündeme gelen Diyanet’e güven de çakıldı. Katılımcıların yüzde 75’i Diyanet’e güvenmediğini belirtirken güvenenlerin oranı yüzde 20 olarak ölçüldü. Siyasetçilere güven oranı da en dibi gördü. Yüzde 82’lik bir kesim siyasetçilere güvenmediğini belirtirken güvenenlerin oranı yüzde 15’in de altına düştü.

KENDİ SEÇMENİ BİLE İSTEKSİZ

Araştırmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir kez daha aday olabilmesini sağlayacak anayasa değişikliği tartışmasının da toplumda karşılığı olmadığı görüldü. Araştırma verilerine göre “Erdoğan’ın yeniden aday olabilmesi için Anayasa’daki dönem sınırı değiştirilmelidir” diyenlerin oranı yüzde 25,2, bu öneriye karşı çıkanların oranı ise yüzde 71,2 olarak ölçüldü. AKP seçmeninin üçte biri, MHP seçmeninin ise üçte ikisi böyle bir değişikliğe razı olmadığı görüldü. Ekonomik güven sorularında hem iktidar hem muhalefet sınıfta kaldı. “CHP iktidar olsa ülkenin ekonomik sorunlarını çözebilir mi?” sorusuna yalnızca yüzde 21,8 “evet” yanıtı verilirken, “hayır” diyenlerin oranı yüzde 70 oldu. AKP’nin ekonomik sorunları çözebileceğine inananların oranı ise yüzde 26,6’da kaldı.

BUPAR’a göre seçmen, “iktidardan bıkkın, muhalefetten umutsuz” bir ruh hali içinde.

DEM Parti seçmeninin olası bir “Öcalan desteği” senaryosuna rağmen büyük ölçüde Cumhur İttifakı’na yönelmeyeceği belirlendi. Araştırmaya göre, “Öcalan’ın çağrısı doğrultusunda DEM Parti Cumhur İttifakı’nı destekleme kararı alırsa tavrınız ne olur?” sorusuna DEM seçmeninin yüzde 70’ten fazlası “desteklemem” yanıtını verdi. Erken seçim olmalı mı? Sorusuna da katılımcıların yüzde 60’ından fazlası “evet” yanıtı verirken “hayır” diyenlerin oranı yüzde 35’te kaldı. Erken seçim ne zaman olmalı sorusuna katılımcıların yaklaşık yüzde 75’i 2025’te olmalı derken yüzde 20’si 2026’yı işaret etti. Katılımcıların yüzde 60’dan fazlası İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesini haksız bulduğunu söyledi. Haklı bulanların oranı ise yüzde 27’de kaldı. İmamoğlu’nun neden tutuklandığı sorusuna ise yüzde 52’lik bir kesim Cumhurbaşkanı Adayı olduğu için yanıtını verdi. Yolsuzluk diyenlerin oranı yüzde 34’te kaldı. Bu oran, iktidarın tüm çabalarına rağmen İBB operasyonları konusunda toplumu ikna edemediğini gösteriyor. Araştırmada CHP Kurultayı iptal edilirse Kılıçdaroğlu yönetiminin gelmesi halinde destekler misiniz? Sorusu da yöneltildi. Bu soruya da katılımcıların yüzde 72’si “hayır” yanıtını verirken “evet” diyenlerin oranı ise sadece yüzde 16’da kaldı.