Hiçbir canlı güvende değil

Tuğçe ÇELİK

Sokak hayvanlarının katledilmesinin yolunu açan ve tepkilere neden olan yasanın ardından ülkenin dört bir yanında hayvanlar katlediliyor. İktidarın ‘ötanazi’ adı altında sokak hayvanlarını yok etme çabası, hem şahıslar hem de AKP'li belediyelerce adeta vahşete dönüştürüldü. Yaşananlara tepki gösteren yaşam hakkı savunucuları "‘Güvenli sokaklar’ diyerek bu yasayı çıkardılar. Gelinen noktada hiçbir canlı sokaklarda güvende değil’’ dedi. Yaşam savunucuları, 25 Ağustos’ta İzmir’de, 1 Eylül’de ise İstanbul Yenikapı’da bir araya gelerek iktidarın uygulamalarını protesto edecek.

SORUMLULAR YARGILANSIN

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi eski Başkanı Avukat Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu, sorumlular hakkında deliller karartılmadan doğru bir soruşturma yürütülmesi ve yargılama yapılması gerektiğine dikkat çekti. Kalafatoğlu, özetle şöyle devam etti: ‘‘Katliam haberlerinin geldiği bölgelerde bakımevleri var ama boş, doğrudan öldürme niyetine girmişler. Bazı vatandaşlar münferit olarak gözü dönmüş bir şekilde hayvan öldürüyor. Bu insanların her biri toplumsal anlamda güvenliğimizi tehlikeye atıyor. ‘Güvenli sokaklar’ diyerek bu yasayı çıkardılar. Ama gelinen noktada artık hiçbir canlı sokaklarda güvende değil.’’

ŞİDDET HIZLA YAYILABİLİR

Türk Psikologlar Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hazal Nevruz da katliam görüntülerine dikkat çekerek ‘‘Şiddetin gerekli önlemler alınmazsa nasıl hızla yayılabileceğinin bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor’’ dedi. Katliam görüntülerinin travmalara yol açacağını kaydeden Nevruz, özetle şunları kaydettiı: ‘‘Hayvanların katledilmesi başta çocuklar olmak üzere şiddetin normal ve sürekli karşılaşılabilir bir durum olduğu mesajını vererek dünyanın güvenilir bir yer olmadığı algısının gelişmesine sebep olur. Bu tür şiddet olaylarının çoğalması travma sonrası stres bozukluğu, depresyon ve kaygı bozuklukları başta olmak üzere pek çok psikolojik bozukluğun toplumda yaygınlaşmasının önünü açacaktır. Dahası şiddet eğilimi yüksek olan bireyler için toplu katliam görüntüleri pekiştirici ve cesaretlendirici bir etki yaratarak antisosyal eğilimlerin artması, empati ve vicdan yoksunluğunun güçlenmesi, yardımseverlik-sorumluluk gibi olumlu psikososyal davranışların azalmasını beraberinde getirebilir."

CHP’li Gökhan Günaydın da yasasının yürütmesinin durdurulması için 15 Ağustos'ta AYM’ye dilekçe vereceklerini açıkladı.

SON 1 HAFTADA YAŞANAN VAHŞETLER

• Edirne Uzunköprü’de dün yurttaşlar çöplük alana çuvallar içinde bırakılmış ölü köpekler buldu. Uzunköprü Belediyesi, yaşananlara tepki gösterdi.

• Manisa’nın Sağlık Mahallesi’nde yaşayan Muzaffer Şen, önceki gün evinin arka bahçesindeki 3 yavru kediyi katletti. Şen, tutuklandı.

• Ankara'da AKP'li Altındağ Belediyesi Veteriner Müdürlüğü’nün olduğu bölgede onlarca ölü köpek bulundu. Belediye, yaşananların doğal ölüm olduğunu savundu.

• Niğde’de barınaktaki hayvanların öldürülüp, toplu mezarlığa gömüldüğü iddia edildi. AKP'li Niğde Belediyesi, görüntülerin hayvan mezarlığına ait olduğunu savundu.

• Bartın'da 'Ateş' adlı sokak köpeği, 19 yaşında bir genç tarafından yüzünden vuruldu. Saldırgan serbest bırakıldı.

• Silivri'de bir anne köpek ve iki yavrusu zehirli et verilerek öldürüldü. Olayın ardından savcılık harekete geçti.