Hiçbir fotoğraf rejimi kurtarmaz

Politika Servisi

Toplumsal rıza üretemeyen, sandıkta hegemonyasını yitiren, pek çok kamuoyu yoklamasına göre oy kaybı devam eden iktidar, “meşruiyet” arayışını sürdürüyor. Beyaz Saray’da ABD Başkanı Trump ile yapılan görüşme öncesi ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack, “Erdoğan’ın istediği meşruiyeti vereceğiz” çıkışının yanı sıra ABD’ye verilen tavizler de iktidarın Trump’ı kurtarıcı olarak gördüğünü gözler önüne sermişti

Meşruiyet arayışının bir başka yansıması da önceki gün gerçekleşen Meclis açılışında yaşandı. TBMM’nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı tepki yaratan görüntülere sahne oldu. CHP’nin yanı sıra EMEP ve TİP’in katılmadığı açılışta Erdoğan, muhalefet partileriyle sıcak ve samimi görüntüler verdi. Muhalefet vekillerinin Erdoğan’ın karşısındaki tutumu Erdoğan ve rejimin bir kısım muhalefetten adeta meşruiyet satın alma çabasının bir ifadesi oldu.

DEM ve İYİ Parti milletvekilleri Erdoğan’ı alkışlamasa da ayağa kalktı. Erdoğan Genel Kurul’daki konuşmasından sonra Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve İmralı heyeti üyesi Pervin Bulan’ın da dahil olduğu bir grupla görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmeye İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da katıldı. Görüşme yaklaşık 30 dakika sürdü. Akşam saatlerinde ise Meclis’in yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş bir resepsiyon verdi.

Resepsiyonda Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli’nin DEM Parti, İYİ Parti, Yeniden Refah, Saadet Partisi, Hüdapar, Gelecek ve DEVA Parti yöneticileriyle gerçekleştirdiği sohbetler sırasında sıcak görüntüler oluştu. Bu görüntüler sosyal medyada yurttaşların tepkisini çekti. Sohbetler sırasında Erdoğan, yıllar sonra Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’la da yan yana geldi. İki partinin genel başkanı AKP’nin bayramlaşma listesinde yer almıyordu.

Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan da bu ikiliyle birlikte Erdoğan’la buluştu. Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, resepsiyona katılmadı. Erdoğan, resepsiyona katılan sanatçı Mustafa Keser ile de bir süre sohbet etti. Sohbetlerde ilginç diyaloglar da kameralara yansıdı. Genel Kurul’da DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ile tokalaşmayan Erdoğan, “Kusura bakmayın, öyle bir hatamız oldu” dedi.

∗∗∗

SARAY’A CAN SİMİDİ OLDU

Seçimsiz ve muhalefetsiz bir Türkiye inşa etmeye çalışan rejim İBB’ye yönelik peş peşe operasyonlar gerçekleştirdi. CHP’nin ön seçimde 15 milyondan fazla oy alarak seçildiği Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yakın çalışma ekibi 23 Mart’tan bu yana tutuklu. Esenyurt ile başlayan operasyonlar İstanbul’dan Anadolu’ya sıçradı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde tarihi bir başarı elde eden CHP’de, 15 belediye başkanı tutuklandı, bir başkan ev hapsine alındı. Ekrem İmamoğlu dahil, İstanbul’da seçilen 27 CHP’li belediye başkanından 12’si cezaevinde. HDP’nin eski Eş Genel Başkanları Demirtaş ile Yüksekdağ da yıllardır cezaevinde bulunuyor.

Buna rağmen her şey normalmiş gibi muhalefet partilerinin Erdoğan ile samimi görüntüler vermesi kamuoyunun yoğun tepkisine neden oldu. Bir kısım muhalefet partisinin ülkenin içinde bulunduğu duruma aldırış etmeden rejimin aradığı meşruiyete göz kırpan tavrı Erdoğan’ın en çok ihtiyaç duyduğu o kareye sıkıştı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun “Meclis protesto yeri değildir” diyerek CHP’yi eleştirisini de not düşmek gerekiyor.