Hiçbir işlem yapılmadı: AKP'li yönetimin "etkinlik" bedeli CHP'nin 10 katı

HABER MERKEZİ

2024 belediye seçimlerinde CHP yönetimine geçen Beykoz Belediyesi’nin, 5 Eylül 2024 tarihinde yaptığı ihale, iddialar üzerine incelemeye alındı.

Çıkan haberler üzerine açıklama yapan CHP’li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, yaklaşık 20 milyon TL tutan ihalenin 145 kalem işi kapsadığını, bunun içinden konserler için sanatçılara 2 milyon 145 bin TL ödendiğini söyledi.

AKP BAŞKANDAN BİR YILDA 10 KATI İHALE

Beykoz Belediyesi’nin inceleme konusu olan ihalesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün "Kültürel, Sanatsal Etkinlikler, Teknik Donanım ve Diğer Muhtelif İhtiyaçların Karşılanması" adı altında yaptığı işi kapsıyor. KİK verilerine göre ihalenin bedeli 19 milyon 718 bin 983 TL.

Beykoz Belediyesi’nin aynı müdürlüğü AKP yönetiminde geçen yıl, aynı ad altında 4 ihale yaptı. İhalelerin yapıldığı tarihteki döviz kuruna göre 4 ihalenin toplam bedeli, bugünkü değerle 203 milyon 471 bin 317 TL tutuyor. Bir başka ifadeyle CHP yönetiminde yapılan ihalenin 10 katı.

AKP DÖNEMİNDE YAPILAN 4 İHALE

Beykoz Belediyesi’nin 16 Ekim 2023 tarihinde yaptığı, “Kültürel Sanatsal Etkinlikler” ihalesini, Bilir Turizm ve Danışmanlık A.Ş. 69 milyon 682 bin 818 TL’ye aldı. Bir başka ifadeyle ihale tarihindeki döviz kuruna göre ihalenin bedeli, 2 milyon 503 bin 298 dolar tutmuştu.

Bilir firmasının sahibi Ali Bilir, geçmişte Beykoz Belediyesinde Başkan Yardımcılığı ve meclis üyeliği yaptı. 2011 genel seçimlerinde AKP’den milletvekili aday adayı Bilir, 2014 yılında da AKP’den belediye başkanlığına aday olmak için başvuruda bulundu. Sonraki yıllarda AKP’den istifa ederek İYİ Parti’ye geçen Bilir, 2022 yılında İYİ Parti’den de istifa etmişti.

Beykoz Belediyesi’nin ilgili müdürlüğünün geçen yıl 7 Eylül 2023 tarihinde, davet usulüne göre yaptığı “Kültürel, Sanatsal Etkinlikler” ihalesini, 15 milyon 827 bin 530 TL’ye, FSM İletişim Eğitim Tic. A.Ş. almıştı.

Beykoz Belediyesi’nin aynı müdürlüğünün, 23 Aralık 2022 tarihinde yapılmış olmakla birlikte 2023 yılını kapsayan, “Kültürel, Sanatsal Etkinlikler”, davetli ihalesini, 15 milyon 546 bin 857 TL’ye, Acar Kurumsal Yönetim Hiz. Tic. Ltd. Şti. üstlenmişti.

Beykoz Belediyesi’nin aynı müdürlüğünün, 14 Aralık 2022 tarihinde yapılmış olmakla birlikte, 2023 yılın kapsayan, “Kültürel, Sanatsal Etkinlikler” ihalesini, 36 milyon 991 bin 530 TL’ye FSM İletişim firması almıştı.

Beykoz Belediyesi’nin yapmış olduğu söz konusu 4 ihalenin toplam bedeli, ihale tarihlerindeki döviz kuruna göre 5 milyon 911 bin 427 dolar tutmuştu.