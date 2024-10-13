Hiçbir şeye benzemez patronun sendika korkusu

Bilge Su YILDIRIM

Balıkesir Altıeylül’de bulunan Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş işçilerinin Anayasayla güvence altına alınmış olan sendikaya üye olma hakları işveren tarafından gasbedilmeye çalışılıyor.

Dört aydır verdikleri mücadele sonucu fabrika içinde gerekli üye çoğunluğuna erişerek yetki belgesi alma başvurusunda bulunan Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş) üyesi işçiler, bu kez de fabrikanın taşınması ile tehdit ediliyor.

Sendikal haklardan yararlanmak için yetki belgesi alma başvurusunda bulunan işçilerin yargı süreci önce işten çıkarmalar, ardından sahte işe alımlar, son olarak ise fabrikayı taşıma tehditleriyle engellenmeye çalışılsa da işçiler mücadelelerinde kararlı.

SENDİKAYA KARŞI HER ŞEY MÜBAH

Yetki belgesi başvurusunun ardından işverenin taşımayı gündeme aldığı fabrikanın 5 yıllığına kiralandığını aktaran bir Ekos işçisi, süreci BirGün’e anlattı. Başvurunun ardından işten çıkarılan 8 işçinin, fabrikadaki tüm işçilerin eyleme geçmesi sonucunda iki saat içinde işe iade edildiğini söyleyen işçi, işverenin daha sonra da süreci engellemek için sahte işe alımlara başvurduğunu söyledi. Birleşik Metal-İş üyesi işçi, şunları söyledi: “Biz fabrikada gerekli çoğunluğu sağlayınca belgeyi alamayalım diye aslında işçi olmayan 100 kişiyi fabrikada çalışıyorlarmış gibi gösterdiler. Sonra bunun cezasından korkmuş olacaklar ki bu 100 kişinin kaydını ilk duruşma öncesi sildiler. İlk duruşma 16 Eylül’de görüldü, şimdi de Balıkesir Altıeylül’de bulunan fabrikayı kapatıp şubeyi Sakarya Hendek’e taşımakla tehdit ediyorlar. Oysa buradaki işyerini 5 yıllığına kiraladılar. Bu fabrikayı kapatıp şubeyi taşıma fikrinin yalnızca işyerine sendikanın girmesini engellemeye yönelik olduğu çok açık.”

Taşınma tehdidinin, sendikanın işyerine girmesi kadar Birleşik Metal-İş’in Balıkesir 4’üncü Şubesi’nde yürüttüğü çalışma bütünlüğünü de zarara uğratmayı hedeflediğini kaydeden işçi, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Biz hâlâ yetki belgesini alabilmek için gerekli çoğunluğa sahibiz. Alnımız ak, başımız dik. Anayasal hakkımız olan sendika üyeliğine kavuşmak için mücadele etmeye tüm kararlılığımızla devam edeceğiz.” İlk duruşması 16 Eylül’de görülen davanın ikinci duruşması 25 Kasım’da Balıkesir 2. İş Mahkemesi’nde görülecek.