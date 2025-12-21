Hidayet Türkoğlu, FIBA'nın listesine girdi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı ve eski milli oyuncu Hidayet Türkoğlu FIBA Şöhretler Müzesi'ne dahil edildi. Konuyla ilgili TBF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hidayet Türkoğlu, bu onura ilk kez bir Türk sporcunun sporculuk kariyeri ve milli takım kimliği temel alınarak layık görülmesiyle Türk basketbol tarihinde önemli bir ilke imza attı.

Türkiye Basketbol Federasyonu olarak, Başkanımız Hidayet Türkoğlu’nun FIBA Hall of Fame 2026 listesinde yer almasından büyük bir gurur duyuyoruz.

'TEŞEKKÜR EDERİZ'

Ay-Yıldızlı formayla sahada ter döken, kaptanlık ünvanı taşıyan ve Türk basketbolunu yıllar boyunca dünya sahnesinde temsil eden Hidayet Türkoğlu’na, Türk basketboluna sporcu kimliğiyle kazandırdığı bu kalıcı miras için teşekkür ediyoruz.

Hidayet Türkoğlu, 21 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek resmi organizasyonla beraber Hall of Fame üyesi olarak Berlin’de onurlandırılacak."