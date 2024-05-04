Hıdırellez coşkuyla kutlanacak
Haber Merkezi
Baharın müjdecisi Hıdırellez, şenliklerle kutlanacak. İstanbul'da Kadıköy Belediyesi, baharın gelişini yarın Kalamış Atatürk Parkı’nda gerçekleştireceği Hıdırellez Şenliği ile kutlamaya hazırlanıyor. Hüsnü Şenlendirici’nin sahne alacağı Kadıköy Hıdırellez Şenliği’nde konserler, danslar, dj performansları ve sürpriz etkinliklerle kutlamalar gün boyu sürecek.
Atakent Gondol Kafe arkasındaki Ahmet Taner Kışlalı Rekreasyon Alanı'nda gerçekleştirilecek. Saat 20.00'da başlayacak şenliğin açılışı halk oyunları gösterisiyle yapılacak. Ardından Belediye Orkestrası ve Seda Öztürk, seslendirecekleri şarkılarla konuklara bayram coşkusu yaşatacak.