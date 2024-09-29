"Hikayesinde Senden Bahsetti" 18 Ekim'de tiyatro severlerle buluşacak
Ayşegül Bahtiyaroğlu Tekin'in yönetmenliğini üstlendiği ve Gizem Aldemir'in oynadığı "Hikayesinde Senden Bahsetti" 18 Ekim'de tiyatro severlerle buluşacak.
Of Of İstanbul Tiyatrosu'nun "Hikayesinde Senden Bahsetti" oyunu 18 Ekim'de tiyatro severlerle buluşmaya hazırlanıyor.
Oyun 18 Ekim’de Kumbacı50’de, 21 Ekim’de ise Kadıköy Boa Sahne’de izleyiciyle buluşacak.
Tek kişilik ve tek perdelik oyunun konusu ise şöyle:
Ayşe Parla Soyluer, beyaz yakalı olarak tanımlanan ve bir çok meslek ve iş grubunu içine alan sektörde çalışan, iyi eğitimli, zeki, komik ve çok yalnız bir kadındır. Oyun, karakterin evinde ve ‘o gecede’ geçmektedir. Sahne açıldığında evin yanmış bir odasında gördüğümüz Ayşe Parla, oyun boyunca yangınla ilgili paçayı kurtarma planları yaparken, çocukluğuyla, ailesiyle, insanlarla, kendisiyle ilgili bir dökülme ve bir yüzleşmeye doğru sürüklenir. Hikayesinde Senden Bahsetti; yalnızlaşmaya itilmiş bir kadının mahrem dünyasını, aklını, kalbini ve dehasını esprili diliyle sahneye taşıyor.
Dramatik-Komedi türünde sahnelenen oyunun künyesinde ise şu isimler yer alıyor:
Oyun Yazarı: İlkay Yıldız
Yönetmen: Ayşegül Bahtiyaroğlu Tekin
Oynayan: Gizem Aldemir
Müzik: Sezen Aksu
Yürütücü Yapımcı: Tunç Zilelioğlu
Afiş Tasarım: Atilla Karabay
Işık Tasarım: Uğur Aksu
Dekor Tasarım&Uygulama: Ceren Yılmaz
Kostüm Tasarım: Kolektif
Asistan: Zeynep Başar
Teknik Sorumlu: Murat Nuray
Oyun Fotoğrafları: Berkay Temel
DIŞ SESLER
Haluk Bilginer
Olcay Yusufoğlu
Çağdaş Tekin
Ayşegül Bahtiyaroğlu Tekin
İnanç Şanver