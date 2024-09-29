"Hikayesinde Senden Bahsetti" 18 Ekim'de tiyatro severlerle buluşacak

Of Of İstanbul Tiyatrosu'nun "Hikayesinde Senden Bahsetti" oyunu 18 Ekim'de tiyatro severlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Oyun 18 Ekim’de Kumbacı50’de, 21 Ekim’de ise Kadıköy Boa Sahne’de izleyiciyle buluşacak.

Tek kişilik ve tek perdelik oyunun konusu ise şöyle:

Ayşe Parla Soyluer, beyaz yakalı olarak tanımlanan ve bir çok meslek ve iş grubunu içine alan sektörde çalışan, iyi eğitimli, zeki, komik ve çok yalnız bir kadındır. Oyun, karakterin evinde ve ‘o gecede’ geçmektedir. Sahne açıldığında evin yanmış bir odasında gördüğümüz Ayşe Parla, oyun boyunca yangınla ilgili paçayı kurtarma planları yaparken, çocukluğuyla, ailesiyle, insanlarla, kendisiyle ilgili bir dökülme ve bir yüzleşmeye doğru sürüklenir. Hikayesinde Senden Bahsetti; yalnızlaşmaya itilmiş bir kadının mahrem dünyasını, aklını, kalbini ve dehasını esprili diliyle sahneye taşıyor.

Dramatik-Komedi türünde sahnelenen oyunun künyesinde ise şu isimler yer alıyor:

Oyun Yazarı: İlkay Yıldız

Yönetmen: Ayşegül Bahtiyaroğlu Tekin

Oynayan: Gizem Aldemir

Müzik: Sezen Aksu

Yürütücü Yapımcı: Tunç Zilelioğlu

Afiş Tasarım: Atilla Karabay

Işık Tasarım: Uğur Aksu

Dekor Tasarım&Uygulama: Ceren Yılmaz

Kostüm Tasarım: Kolektif

Asistan: Zeynep Başar

Teknik Sorumlu: Murat Nuray

Oyun Fotoğrafları: Berkay Temel

DIŞ SESLER

Haluk Bilginer

Olcay Yusufoğlu

Çağdaş Tekin

Ayşegül Bahtiyaroğlu Tekin

İnanç Şanver