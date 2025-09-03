Giriş / Abone Ol
Hikmet Çetin'in dün Bahçeli ile yaptığı sürpriz görüşmede Alparslan Türkeş'in bir sözünü hatırlattığı iddia edildi. DW Türkçe'nin haberine göre Hikmet Çetin, Türkeş'in kendisine "Ülkede anarşiyi CHP ve MHP bitirir" dediğini anlattı. Ardından Bahçeli'ye dönüp "Keşke bu olabilseydi" dedi ama Bahçeli buna yorum yapmadı.

  • 03.09.2025 15:38
  • Giriş: 03.09.2025 15:38
  • Güncelleme: 03.09.2025 15:51
Hikmet Çetin-Bahçeli görüşmesinde ne konuşuldu?

CHP'nin eski genel başkanlarından Hikmet Çetin, dün Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından beri aktif olarak pek çok mitinge katılan ve CHP'nin mevcut yönetimine destek veren Hikmet Çetin'in dün Bahçeli ile yaptığı görüşme MHP tarafından "sürpriz ziyaret" olarak paylaşıldı.

BAHÇELİ SESSİZ KALDI

Görüşmede Çetin'in, Bahçeli'ye, MHP'nin eski lideri Alparslan Türkeş'in bir sözünü hatırlattığı iddia edildi.

DW Türkçe'den Kıvanç El'in haberine göre Hikmet Çetin, zamanında Türkeş'in kendisine "Ülkede anarşiyi CHP ve MHP bitirir" dediğini anlattı. Ardından Bahçeli'ye dönüp "Keşke bu olabilseydi" dedi ama Bahçeli buna yorum yapmadı.

Öte yandan Hikmet Çetin, bugün de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

