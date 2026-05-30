Hikmet Çetin'den Özgür Özel'e destek: Seçilmiş CHP Genel Başkanı'na inancım sonsuz

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e destek mesajı yayımladı.

Çetin, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Cumhuriyet tarihimizin en zorlu ve en onurlu görevlerinden birini üstlenen Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel'in başarılı olacağına olan inancım sonsuzdur" ifadesini kullandı.