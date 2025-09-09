Hikmet Çetin ile Feti Yıldız TBMM'de görüştü

Giriş / Abone Ol
Hikmet Çetin, TBMM'deki makam odasında MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ı ağırladı. İki ismin görüşmesini Devlet Bahçeli'nin istediği iddia edildi. Görüşme yaklaşık 15 dakika sürdü.

  • 09.09.2025 10:58
  • Giriş: 09.09.2025 10:58
  • Güncelleme: 09.09.2025 11:35
Kaynak: Haber Merkezi
CHP'nin eski genel başkanı ve eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, Meclis'teki makan odasında MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ı ağırladı.

Görüşme yaklaşık 15 dakika sürdü.

TV100 muhabiri Gül Gündüz'ün çektiği görüntülerde iki ismin tokalaştığı görülürken görüşmenin içeriğine dair sorulan soruyu Hikmet Çetin, "Birbirimize sağlık dileyeceğiz" diyerek yanıtladı.

Öte yandan Hikmet Çetin, gazeteci Hilal Köylü'nün söz konusu görüşmeye dair videosunu X hesabından paylaştı.

Köylü, iki ismin görüşmesini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin istediğini yazdı. Köylü'nün aktardıklarına göre geçen hafta Hikmet Çetin'in Devlet Bahçeli ile görüşmesini Ekrem İmamoğlu istedi.

Köylü, şunları aktardı:"Hikmet Çetin'in Devlet Bahçeli ile görüşmesini bir anlamda İmamoğlu istiyor. 'Demokratik ülkelerde böyle olmaz' diyerek siyaset yapamadıklarını ve CHP'li belediye başkanlarının tutuksuz yargılanmaları gerektiğini belirtiyor. Bahçeli ise hukuk işlerinden sorumlu olduğu için Çetin'i Feti Yıldız'a yönlendiriyor. Bugünkü görüşmede hukuka dair konuların konuşulması bekleniyor."

Hikmet Çetin ile Devlet Bahçeli, 2 Eylül'de MHP Genel Merkezi'nde görüşmüşlerdi.

