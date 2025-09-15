Hikmet Çetin: Kılıçdaroğlu'nun en üst düzeydekilerle temas içinde olduğunu sanıyorum

CHP'nin eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, CHP'nin kurultay davası öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

T24'ten Cansu Çamlıbel'e konuşan Çetin, "Ankara’dan ‘mutlak butlan’ kararı çıkacak çünkü eski Genel Başkan’ımız (Kemal Kılıçdaroğlu) bu konuda çok çalışıyor" dedi.

Çetin, Kılıçdaroğlu hakkında, "Ben onun en üst düzeydekilerle de temas içinde olduğunu sanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Devlet Bahçeli ile görüşmede ‘mutlak butlan’ kararı çıkması durumunda geçiş dönemini genel başkanlık koltuğuna oturarak yönetmeniz yönünde bir teklif götürmüş olabileceğiniz iddiası ortaya atıldı" sorusuna Çetin, "Bakmam. Ben böyle bir kararın tanınmaması gerektiğini düşünüyorum. Kategorik olarak karşıyım böyle bir hamleye" yanıtını verdi.

"CHP'NİN BİRİNCİLİĞİ DEVAM EDECEK"

"Vatandaş artık bu partinin Özgür Özel'in yönetiminde güçlü bir parti olduğunu biliyor" diyen Çetin, "Onun Genel Başkanlığı sayesinde bu işin çok daha iyiye gideceğini farkında. Özgür Özel hem çalışkan hem cesur. Bülent Ecevit'ten sonra parti ilk kez böyle bir trend yakaladı. Aradakileri ben hiç saymıyorum. Ecevit’ten sonra ilk defa birinci parti olmayı başardı ve bu birincilikte devam ediyor. Şu anda anketlere bakıldığında kesinlikle birinci parti. Ve bana kalırsa, ara açılarak CHP’nin birinciliği devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.

"BAHÇELİ İLE TEKRAR GÖRÜŞECEĞİM"

"Ben Cumhurbaşkanı’nın, Ekrem'i (İmamoğlu) kesinlikle bırakmayacağım tahmin ediyorum" diyen Çetin, "Fethi Yıldız başından beri tutuklu yargılamalara karşı ve bunu hep söyledi. Ve bizim görüşmemizde de kendisinin tahmininin duruşmalar başladığında bu işin çözüleceği yönünde olduğunu söyledi. Böyle bir cümle kurdu" ifadelerini kullandı.

Çetin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile bir kez daha görüşeceğini ifade etti.

Hikmet Çetin, Devlet Bahçeli ve Feti Yıldız görüşmelerinden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in haberinin olduğunu söyledi.

"Ben hâlâ bugün bile CHP ile MHP'nin koalisyonu çok başarılı olacağına inanıyorum" Çetin, Bahçeli'nin bu konuda bir şey söylemediğini ve sadece dinlediğini söyledi.