Hikmet Çetin: Kılıçdaroğlu yanlış yapıyor

CHP’nin eski genel başkanlarından Hikmet Çetin Sabah Yazarı Yavuz Donat’a konuştu. Çetin, önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Özgür Özel’i davet etmesi gerektiğini söyledi.

Çetin, Kılıçdaroğlu'nun yanlış yaptığını söyleyerek, "Özgür Özel'i davet etmesi... 'Özgür Bey, bu işi hep beraber yapalım... Sancılı süreci hep birlikte aşalım' demesi lazım," ifadelerini kullandı. Çetin, CHP'de bugün için havanın olumlu olduğunu belirtirken, Kılıçdaroğlu ile en kısa zamanda görüşeceğini açıkladı.

Donat, Çetin ile görüşmesini şöyle aktardı:

"- Ankara mahkemesi, ana davayı 24 Ekim'e erteledi... Ortalık az da olsa sakinleşti... Şimdi ne olacak?

Akil adamın... Sol siyasetin Hikmet Abi'sinin dudaklarından dökülen ilk söz:

- Kemal Kılıçdaroğlu, yanlış yapıyor... Özgür Özel'i davet etmesi... 'Özgür Bey, bu işi hep beraber yapalım... Sancılı süreci hep birlikte aşalım' demesi lazım.

Başbakan Yardımcılığı... CHP Genel Başkanlığı... Dışişleri Bakanlığı... Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı... Afganistan'da NATO Temsilciliği... Siyasette bir ömür... 89 yaşında.

Sordum:

- Ankara-Tandoğan mitinginde (14 Eylül-Pazar) Özgür Bey ile birlikteydiniz... Bugün (dün) İstanbul'a aynı uçakla geldiniz... Sizin mahallenin havası nasıl?

- Cumhuriyet Halk Partisi'nde, bugün için, hava çok iyi... Özgür Bey çok çalışkan... Yerinde duramıyor.

- Kemal Kılıçdaroğlu ile konuşacağınızı söylediniz... Ne zaman?

- En kısa zamanda."