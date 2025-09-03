Hikmet Çetin, Murat Kurum'u ziyaret etti

Dün Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret eden CHP'nin eski genel başkanlarından Hikmet Çetin, bugün de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüştü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin, "TBMM eski Başkanı ve CHP eski Genel Başkanı Sayın Hikmet Çetin'i Bakanlığımızda ağırladık. Sayın Başkana nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi.

"BİR ARKADAŞIMA GİTMİŞKEN UĞRADIM"

TELE1'e konuşan Hikmet Çetin, "Bir arkadaşıma gitmişken uğradım" dedi. Çetin, CHP'nin İstanbul İl yönetiminin görevden alınması hakkında ise "Kanunsuz bu. Yüksek Seçim Kurulu hem İstanbul İl Kongresi'ni hem de kurultayı onaylamıştır" şeklinde konuştu.

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından beri aktif olarak pek çok mitinge katılan ve CHP'nin mevcut yönetimine destek veren Hikmet Çetin'in dün Bahçeli ile yaptığı görüşme MHP tarafından "sürpriz ziyaret" olarak paylaşılmıştı.