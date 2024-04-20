Hikmet Karaman: “Beraberlik normal sonuç”

Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Samsunspor maçındaki beraberliğin normal bir sonuç olduğunu söyledi.



Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman açıklamalarda bulundu. Karaman, Samsunspor deplasmanından alınan 1 puanın önemli olduğunu belirterek, “Bence iyi bir maç oldu. Çok güzel bir atmosfer vardı. Oyunun ilk 45 dakikası biraz daha oyuna hakim olan, topa sahip olan, hücuma çıkarken de iyi organize ataklar gösteren takım görüntüsü verdik. Nitekim içeri ilk devrenin son bölümünde 1-0 önde girdik. İkinci yarı 20 dakikadan sonra yani özellikle oyunun son uzatma ve son 10 dakikalık bölümünde otomatikman 1-0 koruma içgüdüsü ortaya çıktı. Oyuncularda bu alışkanlık var. Bunu Manchester City, Real Madrid maçında da gördük. İkinci yarı baktığınızda 30 dakikalık bir bölüm Real Madrid’in kendi ceza sahası içerisinde ve üzerinde geçti. Dolayısıyla maalesef bunu oyunculardan atamıyoruz. Samsunspor’un da 1-0’dan 1-1 yaptıktan sonraki bir pozisyonu var. İşte direkten dönen, daha sonra bizim hakim olduğumuz. Yani iki takım adına da galibiyete gidebilecek pozisyonlar var, beraberlik de benim şahsı kanaatim normal sonuç. En azından Samsunspor puan olarak 39 oldu, biz 41 olduk. Aşağıdakilerle pozisyonlarımızı koruduk. Ben Samsunspor takımına başarılar diliyorum. Biz önümüzdeki hafta çok önemli bir maça çıkacağız. Artık o maça odaklanacağız” dedi.