Hikmet Karaman'dan Alanyaspor maçı yorumu

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 3-3 berabere kalan Yukatel Adana Demirspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, 2-0'dan 2-2'yi ve sonrasında da 3-3'ü yakalamanın kolay olmadığını söyledi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında oyuncularını tebrik ederek, "2-0'dan geri dönüp 2-2'yi yapan, daha sonra 3-2'den tekrar 3-3'ü yapan oyuncularımıza teşekkür ediyoruz. 2-0'dan ve sonrasında 3-2'den dönüş yapmak ise hiç kolay değil. Çünkü 2-2'yi yakalamışsın. Oyunun momentumu, oyunun temposu, oyunun motivasyonu size geçmişken skorun 3-2'ye gelmesiyle demoralize olup peşinden dördü de yiyebilirsiniz. Ama oyuncularımız bırakmadı, 3-3'e yakaladılar." diye konuştu.

Karaman, yeni bir takım olduklarının altını çizerek oyun içerisinde zaman zaman güzel şeylerin de olduğunu belirtti.

Bunun yeterli olmadığını anlatan Karaman, "İlk devre oyuna iyi başladık. Pozisyonlarımız var. Son vuruşu iyi yapamadık. Ama iki tane bireysel hatadan gol yedik. Tabii bu bir teknik adam için çözülmesi zor bir olay. 0-0 giden bir maçta veya normal yediğiniz gollerde taktik, oyuncu değişiklikleri yapabilirsiniz. Ama bireysel hatada oyuncu değişiklikleri, sistemi, taktiği değiştirmek çok zor oluyor." dedi.