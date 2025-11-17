Hilal Kaplan, bin 600’den fazla içeriğe erişim engeli kararı aldırdı!

Yandaş Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan hakkındaki 1600’den fazla içeriğe engel getirtti. Kaplan daha önce de hakkındaki yüzlerce haber ve içeriğe engel kararı aldırmıştı.

ÖNCE RET YEDİ

Kaplan önce içeriklerin kaldırılması için İstanbul 7. Sulh Ceza Hâkimliği’ne başvurdu. Ancak talep reddedildi. Ret kararına karşı İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği’ne başvuran Kaplan’ın talebi 13 Kasım 2025’te görüşüldü.

633 X gönderisi, 331 Facebook paylaşımı, 78 Instagram gönderisinin erişime engellenmesine karar verildi. Kararda ayrıca Ekşi Sözlük’te Hilal Kaplan ile alakalı 61 entry ve aralarında 161 sayfalık entry girilmiş olan Hilal Kaplan başlığı da dahil 201 sayfa da erişim engeli kararı verilen linkler arasında yer aldı.

"ÖZEL HAYATI İHLAL EDİCİ"

Kararda “URL adreslerinde başvuru sahibinin özel hayatını ihlal edici nitelikte ifade ve anlatımlara yer verildiği görülmekle 5651 Sayılı Yasa kapsamında yasal şartları oluştuğundan talebin kabulüne dair aşağıdaki şekilde karar vermek gerekmiştir” denildi.

Dosyanın “gereği için” İstanbul 7. Sulh Ceza Hâkimliğine iadesine karar verildi.

ENGEL SARMALI

Kaplan’ın 2023 yılında da 14 Nisan-15 Haziran 2023 tarihleri arasında toplam 396 içeriğe erişimi engellettiği ortaya çıkmıştı.

Kaplan geçen yıl da aralarında T24, Medya Faresi, Halk TV gibi haber siteleri ile Facebook, TikTok ve YouTube’da yayımlanan haberlerin bulunduğu yüzlerce içeriğe erişimi engelletmişti.