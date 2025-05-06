Hilal Kaplan denetlenmeyi sevmiyor: Kaplan, TRT denetimine yine gelmedi

TBMM KİT Komisyonu, TRT’nin Sayıştay raporu ve mali tablolarını görüşmek amacıyla toplandı. Hilal Kaplan’ın, komisyon toplantısına katılmaması dikkati çekti.

Tarafsız yayıncılık ilkesine hareket ettiği gerekçesiyle eleştirilen TRT’nin muhalefete yönelik yanlı yayın politikası, komisyon toplantısında tartışma yarattı. Toplantı öte yandan, TRT’nin yurttaşlardan elde etiği dev geliri ve fahiş harcamalarını da gözler önüne serdi.

TBMM KİT Komisyonu Üyesi ve CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Hilal Kaplan’ın komisyon toplantısına katılmamasına tepki gösterdi.

Kaplan’ın göreve geldiğin günden beri hiçbir toplantıya katılmadığının altını çizen Yavuzyulmaz, “Mazeretini öğrenmek istiyoruz. Neden denetim aşamasında buraya gelip denetime tabi olmuyor?” ifadesini kullandı.

GELİRLERDE DEV ARTIŞ

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı komisyonda yaptığı konuşmada, TRT’nin gelirlerindeki artış ile övündü. Sobacı, TRT’nin 2023 yılında, “Kamusal katkı” dışındaki kalemlerden elde ettiği gelirin 2021 yılına göre yüzde 244 arttığını söyledi. TRT’nin 2024 yılı gelirinin 2021 göre artış oranının ise yüzde 692 olduğu belirtildi. TRT’nin gelirlerinin yüzde 69’unu, yurttaşın vergilerini de kapsayan, “Kamusal katkı geliri” kaleminden oluştuğu öğrenildi.