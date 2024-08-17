Hilal Kaplan rezaleti

Dilruba Y. isimli bir yurttaşın sokak röportajında iktidarı eleştirdiği için tutuklanmasına tepkiler sürerken bir başka skandala da yandaş Sabah gazetesi yazarı ve TRT Yönetim Kurulu Üyesi Hilal Kaplan için imza atıldığı açığa çıktı.

18 Nisan 2023’te bir sosyal medya hesabından, boşanması ve yeni evliliği ile gündem olan Hilal Kaplan’la ilgili bir paylaşım yapıldı. Kaplan, avukatı Ağca Baştimar aracılığıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunarak profil resminde Tarık Akan’ın yer aldığı “anonim” sosyal medya hesabından kendisine yönelik “Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret” suçunun işlendiğini öne sürdü.

Ardından Antep’te yaşayan 60 yaşındaki M.K. isimli bir yurttaş, sosyal medya hesabının sahibi olduğu sanılarak polis merkezine ifadeye çağırıldı.

M.K., 29 Mart 2024’teki ifadesinde, “Söz konusu sosyal medya hesabı bana ait değil. Bahsedilen sosyal medya hesabının sahibinin kim olduğunu da bilmiyorum. Facebook dışında bir sosyal medyada da aktif değilim ve kullanmıyorum. X’den bilgi istendiğinden sosyal medya platformunun kime ait olduğu ortaya çıkacaktır. Böyle bir olay ile ilgili benim hiçbir alakam olmadığı da anlaşılacaktır. Tüm bu anlattıklarım nedeniyle üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.

‘FOTOĞRAFTAKİ TARIK AKAN’

Savcılık, M.K’nin fotoğrafını çektirip dosyayı bilirkişiye verdi. Bilirkişi, Kaplan’a yönelik ifadelerin yer aldığı sosyal medya hesabındaki fotoğraf ile M.K’nin fotoğrafını karşılaştırdı. Sosyal medya hesabındaki fotoğrafın 16 Eylül 2016’da yaşamını yitiren usta sanatçı Tarık Akan’a ait olduğunu belirlendi.

Bunun üzerine de savcılık, 23 Mayıs 2024’te “kovuşturmaya yer yoktur” kararı vererek dosyayı kapattı ve M.K.’ye dava açılmadı. Savcı, dosyayı kapatma gerekçesini ise “Dava açmaya yeterli herhangi bir delil elde edilemedi” şeklinde açıkladı.

‘YAKIŞIKLI OLMAK DA SUÇ’

M.K. ise yaptığı açıklamada, “Karakoldan hakkımda soruşturma olduğunu söyleyip ifadeye çağırdılar. Gittim, Hilal Kaplan suç duyurusunda bulunmuş, şüpheli olarak benim ifademi alıp fotoğraflarımı çektiler. Ben X’i sevmiyor ve de kullanmıyorum. O kadınla benim ne işim olur? Hakarette bulunan hesap adı da benim değil, benimle alakası yok. Meğer hakaret eden sosyal medya hesabındaki fotoğrafı inceleyip bana benzettikleri için bana soruşturma açmışlar, bilirkişi de incelemiş, hakaret eden şahsın profilindeki kişinin Tarık Akan olduğunu belirtmiş. Yani bu ülkede yakışıklı olmak da kabahat, başa bela. Fıkra gibi olay” dedi.

Öte yandan Hilal Kaplan, geçen yaz yaptığı şikâyetlerle 2 ayda toplam 396 içeriğe erişimi engelletmesi ile gündeme gelmişti.